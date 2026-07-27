La Samp celebra i suoi 80 anni dedicando la prima e la seconda maglia alla Sampierdarenese e all'Andrea Doria

In occasione dell’80° anniversario del club, Macron e Sampdoria hanno deciso di celebrare questa importante ricorrenza rendendo omaggio alla storia del club cerchiato. La prima e seconda maglia 2026/27, infatti, si ispirano alla Ginnastica Comunale Sampierdarenese e alla Ginnastica Andrea Doria, reinterpretando in chiave contemporanea le maglie storiche delle due società fondatrici. Un progetto che unisce memoria, innovazione e tecnicità attraverso il design e la cura dei dettagli che contraddistinguono la creatività Macron.

Il primo dei due game set speciali che il club blucerchiato indosserà nella stagione 2026/27 si ispira alla divisa della Sampierdarenese, società fondata nel 1891 nello storico quartiere genovese e una delle due anime che, nel 1946, diedero vita all’attuale U.C. Sampdoria. La maglia Samp presenta una base bianco crema, attraversata al centro da due ampie bande orizzontali, una rossa e una nera, realizzate in stampa sublimata. Il collo a V e i bordi delle maniche sono in maglieria nera, mentre l’intero capo è impreziosito da una grafica embossata che riproduce il logo celebrativo degli 80 anni del club: il numero 80, con lo scudo di San Giorgio al posto dello zero, racchiuso in una corona d’alloro sormontata dal profilo del Baciccia.

Sul petto, il Macron Hero e lo stemma della Sampdoria sono applicati tramite stampa termoplastica. Il logo celebrativo è riproposto anche sul retrocollo esterno, mentre all’interno del fondo maglia un tape con banda blucerchiata riporta, in oro, le date 1946 e 2026 insieme ai trofei conquistati dal club. Questo kit è completato da due diverse combinazioni. La prima prevede pantaloncini neri con coulisse coordinata e calzettoni con dettagli rossi e neri; la seconda comprende pantaloncini color crema con coulisse nera e calzettoni nella stessa tonalità, caratterizzati da bande superiori rosse e nere.