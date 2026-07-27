Da Pogacar a Evenepoel: tutti i premi per i ciclistici del Tour de France 2026

Il Tour de France ogni estate muove oltre 2 milioni di euro tra premi di tappa, classifiche minori e bonus speciali. Come riporta L’Équipe, la corsa appena conclusa ha distribuito complessivamente più di 2,3 milioni di euro tra i corridori del gruppo, in un sistema che prevede una consuetudine consolidata nel ciclismo professionistico: il denaro vinto individualmente viene quasi sempre condiviso con i compagni di squadra e con lo staff tecnico.

Pogacar, il dominatore Tadej Pogacar si conferma il ciclista più remunerato dell’edizione 2026, con un margine molto ampio sugli inseguitori. Il quotidiano francese calcola in circa 611.980 euro il totale incassato dallo sloveno, una cifra gonfiata soprattutto dal premio per la vittoria finale, pari a mezzo milione di euro e dunque responsabile da solo di oltre l’80% del suo bottino complessivo. Il resto, quasi 94mila euro, arriva dalle cinque vittorie di tappa e dai sedici giorni passati in maglia gialla. Alle sue spalle si piazza Remco Evenepoel, secondo in classifica generale a Parigi, con un totale di 247.800 euro, mentre il gradino più basso del podio dei guadagni individuali va a Isaac Del Toro, terzo nella generale, con 155.450 euro. Il dato più curioso riguarda Richard Carapaz, ottavo assoluto a Parigi ma quarto nella graduatoria dei premi con 103.570 euro, grazie a due vittorie di tappa e al bonus di super-combattività conquistato nel finale di corsa. Segno di come il sistema premi del Tour valorizzi anche l’aggressività in corsa e non soltanto il piazzamento finale. Di seguito la top 10 dei ciclisti che hanno incassato di più in questa edizione del Tour de France: Tadej Pogacar – 611.980 euro Remco Evenepoel – 247.800 euro Isaac Del Toro – 155.450 euro Richard Carapaz – 103.570 euro Paul Seixas – 102.830 euro Lenny Martinez – 75.530 euro Mads Pedersen – 69.290 euro Jasper Philipsen – 46.760 euro Tim Merlier – 36.100 euro Olav Kooij – 35.930 euro

Mads Pedersen, il re degli sprint intermedi Se si guarda alla sola classifica a punti dei premi, però, il primo nome non è quello di Pogacar. Mads Pedersen, vincitore della maglia verde, ha costruito il suo tesoretto soprattutto grazie agli sprint intermedi, vinti sette volte e chiusi tra i primi tre in altre quindici occasioni. Una costanza che lo colloca davanti allo stesso Pogacar e a Carapaz nella graduatoria specifica di questo tipo di bonus, con 25mila euro di guadagni dedicati. Nel complesso a guadagnato 69.290 euro. Le squadre: Lidl-Trek solo terza nonostante il successo a squadre Sul fronte dei team, la Visma-Lease a Bike era tra le prime cinque formazioni per guadagni prima del ritiro a sorpresa di Jonas Vingegaard alla tappa 15, ma ha poi accusato il colpo nella parte finale di corsa, chiudendo ottava nella classifica premi con 71.210 euro, alle spalle di Bahrain Victorious e Alpecin-Deceuninck. Curiosamente, la Lidl-Trek, che ha vinto la classifica a squadre, si è fermata solo al terzo posto nella graduatoria economica, superata dalle squadre di Pogacar ed Evenepoel, primo e secondo nella generale. UAE Emirates-XRG ha guadagnato complessivamente 832.750 euro, Red Bull-Bora-Hansgrohe, invece, 288.160 euro.