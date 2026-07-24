Guardiola dice no alla Nazionale: non sarà lui il nuovo Ct dell'Italia

Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha appena comunicato – apprende l’Ansa – ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l’offerta di guidare gli Azzurri. Da quanto si apprende, Guardiola ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia.

Nella giornata di ieri, nel corso della Assemblea della Lega Calcio Serie A, sono intervenuti il presidente FIGC Giovanni Malagò, accompagnato dal Direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e dall’advisor Leonardo. Quest’ultimi due hanno prospettato il loro progetto di rilancio della Nazionale ai rappresentanti dei club, promettendo poi la nomina del commissario tecnico nel più breve tempo possibile.