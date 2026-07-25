Agnelli non si ferma: nuova istanza di udienza al TAR del Lazio dopo la sentenza della Corte Ue

Andrea Agnelli torna a muoversi sul piano giudiziario dopo la sentenza pronunciata lo scorso 16 luglio dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Come emerso da documenti ufficiali, i legali dell’ex presidente della Juventus hanno infatti presentato il 24 luglio un’istanza per la fissazione dell’udienza davanti al TAR del Lazio, riattivando così il ricorso ancora pendente contro le decisioni assunte dagli organi della giustizia della FIGC.

Il procedimento amministrativo, come noto, nasce dalle sanzioni inflitte ad Agnelli e all’allora amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene nell’ambito del filone sportivo legato al caso plusvalenze. Entrambi si erano rivolti al TAR chiedendo l’annullamento delle rispettive inibizioni, sostenendo che il sistema italiano non avesse garantito loro una tutela giurisdizionale piena ed effettiva.