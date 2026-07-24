Il CIO salva Infantino: respinta la denuncia di FairSquare sui rapporti con Trump

La commissione etica del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha respinto la denuncia presentata dall’ONG per la difesa dei diritti umani FairSquare contro il presidente della FIFA Gianni Infantino, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa France-Presse. «La commissione etica del CIO ha constatato che, conformemente alla Carta olimpica, ciascuna federazione internazionale mantiene la propria indipendenza e l’autonomia della propria governance», ha spiegato un portavoce del CIO, aggiungendo che, di conseguenza, «la denuncia non rientra nella giurisdizione» della commissione.

All’inizio di luglio, l’ONG FairSquare aveva annunciato l’intenzione di rivolgersi alla commissione del CIO a causa delle «ripetute violazioni della neutralità politica» da parte di Infantino, che ha manifestato regolarmente la propria vicinanza al presidente statunitense Donald Trump, arrivando anche a elogiarne la politica interna. Il giuramento pronunciato dal centinaio di membri dell’organismo olimpico, di cui fa parte anche Infantino, impone loro di agire «indipendentemente dagli interessi commerciali e politici», un obbligo previsto anche dalla Carta olimpica. A febbraio, il CIO aveva già accantonato una prima polemica relativa alla presenza di Infantino al “Consiglio per la pace” convocato da Trump, durante il quale il presidente della FIFA indossava un cappellino rosso con le scritte “USA” e “45-47”, riferite ai due mandati del leader repubblicano. «Sappiamo che la FIFA sostiene, attraverso il calcio, un vasto programma di investimenti per il rilancio dello sport a Gaza, in Palestina, mettendo a disposizione infrastrutture sportive, iniziative educative e progetti di sviluppo di alto livello», aveva dichiarato un portavoce del CIO, ritenendo che la FIFA fosse «nel proprio ruolo» e senza fare alcun riferimento al copricapo. Lo scorso dicembre, in occasione del sorteggio dei Mondiali 2026, Infantino aveva consegnato personalmente al presidente statunitense un “Premio per la pace” istituito dalla FIFA.