L'Inter rifà il look ad Appiano e Interello: investimenti per 100 milioni di euro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è costruire strutture capaci non soltanto di accompagnare il lavoro quotidiano dei calciatori, ma anche di anticipare l’evoluzione del calcio professionistico. Una linea condivisa dalla proprietà e dal presidente Giuseppe Marotta , che punta a rafforzare l’organizzazione nerazzurra attraverso investimenti destinati a lasciare un’eredità strutturale nel medio-lungo periodo.

Un piano da circa 100 milioni di euro per trasformare Appiano Gentile e Interello in due poli ancora più moderni, funzionali e integrati con le esigenze sportive del club. L’ Inter guarda al futuro anche attraverso lo sviluppo dei propri asset immobiliari, considerati dalla proprietà – il fondo statunitense Oaktree – una componente essenziale della strategia di crescita accanto ai risultati della prima squadra.

Gli investimenti previsti per Appiano Gentile

Il cuore del progetto riguarda il centro sportivo di Appiano Gentile, dove è prevista una profonda riqualificazione dell’edificio utilizzato dalla prima squadra. La struttura sarà trasformata in un building di ultima generazione, con ambienti ripensati per migliorare la preparazione, il recupero fisico e la permanenza quotidiana degli atleti. Il nuovo assetto comprenderà uno spogliatoio completamente rinnovato e un’area recovery dotata di piscina riabilitativa, vasche per i trattamenti, sauna e bagno turco. L’intervento sarà accompagnato dalla riorganizzazione degli edifici esistenti e dalla realizzazione di spazi dedicati alle nuove metodologie di analisi e supporto alla prestazione.

Tra questi figura l’Innovation Hub, un polo nel quale far convergere dati, video, competenze specialistiche e strumenti tecnologici. L’intento è mettere a disposizione degli staff un ambiente integrato, capace di elaborare le informazioni raccolte durante allenamenti e partite e di tradurle in indicazioni utili per la gestione degli atleti. La progettualità nerazzurra non si limita tuttavia agli aspetti fisici e tecnici. Il club sta attribuendo un peso crescente anche alla componente mentale della prestazione, attraverso il protocollo “Mental Economy” sviluppato dal professor Riccardo Ceccarelli, già impegnato al fianco di sportivi di primo piano come Jannik Sinner e diversi piloti di Formula 1.

Un ulteriore tassello sarà rappresentato dal nuovo edificio destinato all’Inter Under 23, i cui lavori dovrebbero partire nel mese di ottobre. La struttura ospiterà una palestra, un’area fisioterapica, una sala video e una tribuna coperta, all’interno della quale sarà ricavata anche una zona hospitality utilizzabile durante l’anno come punto di ristorazione per la squadra.

Al progetto sarà affiancata la realizzazione di un quinto campo da gioco, destinato in particolare all’attività della seconda squadra. L’investimento conferma la volontà dell’Inter di consolidare il percorso dell’Under 23, creando un collegamento più diretto tra il settore giovanile, la formazione dei calciatori e la prima squadra. L’ultima fase del piano di Appiano interesserà invece l’edificio principale del centro sportivo. Tra gli interventi previsti figura l’ampliamento della sala conferenze, che in futuro potrà accogliere fino a 80 giornalisti, mentre gli altri ambienti saranno riorganizzati per ospitare le attività dell’area media del club.

Nuove strutture anche a Interello

Anche Interello rientra nel programma di sviluppo infrastrutturale. Nel centro sportivo dedicato prevalentemente al vivaio è già stata completata una nuova struttura destinata alla squadra femminile, ulteriore passaggio nel processo di rafforzamento delle diverse componenti sportive della società.

Sul fronte delle tempistiche, il nuovo edificio della prima squadra dovrebbe essere pronto al rientro di Cristian Chivu e dei suoi calciatori dalla tournée asiatica. Per il completamento degli altri interventi, la proprietà e il football operations director Marco Benetti lavorano invece su un orizzonte di circa due anni.

Il piano punta così a dotare l’Inter di infrastrutture adeguate alle esigenze attuali, ma progettate soprattutto per accompagnare la crescita futura del club. Un investimento che rafforza il patrimonio immobiliare nerazzurro e che inserisce Appiano Gentile e Interello al centro della strategia industriale e sportiva della società.