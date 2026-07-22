Juventus, oro Next Gen: dal 2019 ad oggi oltre 230 milioni dall’Under 23

La Juventus si gode i frutti della Next Gen. Il club bianconero è stato il più lungimirante tra le società italiane quando nel 2018 ha colto l’opportunità di fondare una sezione Under 23 che potesse consentire ai talenti del vivaio di crescere internamente e confrontarsi con il calcio professionistico. Da allora, la squadra ha militato in pianta stabile in Serie C sfornando una serie di talenti che hanno poi intrapreso strade diverse in base a considerazioni economiche e sportive del management.

Se da un lato infatti un numero limitato di calciatori è riuscito poi effettivamente ad esordire in prima squadra compiendo il salto tra i grandi, dall’altro la gran parte dei componenti dell’Under 23 ha poi inevitabilmente salutato il club. In una fase caratterizzata da perdite elevate e dalla necessità di riequilibrare la gestione, i bianconeri hanno infatti dovuto spesso sacrificare sul mercato pezzi pregiati sull’altare del bilancio.

Per un Miretti che oggi trova spazio nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti, e soprattutto un Yildiz che delizia il popolo dell’Allianz Stadium con le sue giocate, ci sono 43 operazioni concluse nel corso degli ultimi sette anni che hanno portato giovani lontano dalla Continassa, generando cospicue plusvalenze per il club bianconero.