Svelato il calendario della Serie B 2026/27: si parte il 22 agosto

Quest’oggi ad Ascoli la Serie B ha alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 2026/27 con la presentazione del calendario del prossimo campionato. Si parte sabato 22 agosto, come la Serie A, con la stagione regolare che terminerà il 24 maggio. Come annunciato in precedenza, non si giocherà il 26 dicembre e durante le festività salterà solamente il weekend del 2-3 gennaio. Il 9 gennaio, invece, prenderà il via il girone di ritorno.

«Spero vengano superati ancora i numeri della passata stagione, che sono stati straordinari. È stato un campionato deciso all’ultima giornata – ha commentato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin –. Riabbracciamo Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Tornano inoltre Verona, Pisa e Cremonese. È la solita Serie B dei grandi centri di provincia, società che si portano dietro tradizione, storia e un grande bacino d’utenza. Con una media di 2,5 gol a partita e una classifica rimasta incerta fino alla fine. Sono i termometri di una Serie B sempre imprevedibile, equilibrata, entusiasmante e spettacolare».