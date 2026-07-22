Da Rodri e Mbappé: la FIFA ha scelto la sua top 11 dei Mondiali 2026

Dopo aver consegnato i premi individuali subito dopo la finalissima di domenica sera, la FIFA quest’oggi ha ufficializzato la sua personale top 11 dei Mondiali 2026. Con tre calciatori selezionati, la Spagna campione del Mondo è la nazionale più rappresentata. Segue la Francia con due, a pari merito con l’Argentina. Non mancano ovviamente le sorprese, con relative polemiche. Una fra tutte l’esclusione di Pau Cubarsì, premiato come migliore giovane della competizione e autore di un torneo da assoluto protagonista al centro della migliore difesa dei Mondiali, che ha appunto vinto il torneo subendo solamente una rete.

Partendo dalla porta, spazio a una delle storie più incredibili di questa edizione che porta il nome di Capo Verde. La nazionale africana è stata forse la sorpresa più clamorosa dei Mondiali 2026 e soprattutto lo è stato il suo portiere, il suo 40enne portiere Vozinha, che prende posto fra i pali di questa top 11. Davanti a lui una difesa a quattro composta dai laterali della Spagna, grandi protagonisti, Pedro Porro e Marc Cucurella. Al centro l’argentino Lisandro Martinez e il francese Dayot Upamecano. A guidare il centrocampo, come ha fatto per tutto il torneo con quello delle Furie Rosse, è il capitano della Spagna Rodri. Ai suoi lati Jude Bellingham dell’Inghilterra e Michael Olise della Francia.