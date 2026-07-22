Muharemovic al Leeds, incassa anche la Juve: le cifre ufficiali per i bianconeri

Adesso è ufficiale. La cessione di Tarik Muharemovic dal Sassuolo al Leeds United produce un beneficio economico rilevante anche per la Juventus . Il club bianconero ha infatti comunicato attraverso una nota di avere maturato il diritto a incassare una percentuale sulla futura vendita del difensore, sulla base degli accordi sottoscritti con la società emiliana nell’agosto 2024.

Juventus incasso Muharemovic – Le cifre ufficiali dell’operazione

Secondo quanto reso noto dalla società, l’incasso del corrispettivo previsto dagli accordi genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a 17,4 milioni di euro, cifra già calcolata al netto degli oneri accessori. L’effetto sui conti porta così a un aumento degli altri ricavi da gestione dei diritti dei calciatori e rappresenta una risorsa significativa per la Juventus, sia in termini di risultato d’esercizio sia di capacità di manovra sul mercato.

Il club monetizza ulteriormente un calciatore cresciuto nel proprio settore giovanile, pur non essendo più direttamente coinvolto nella sua valorizzazione sportiva. Muharemovic era passato al Sassuolo nell’estate del 2024, con la Juventus che aveva mantenuto una partecipazione economica su una futura vendita. La scelta si è rivelata remunerativa due anni più tardi, grazie all’operazione conclusa tra il club neroverde e il Leeds.