Spagna-Argentina è la partita di calcio più vista di sempre negli USA. Nel 2026 meglio solo il Super Bowl

Il calcio negli Stati Uniti è costantemente in crescita a livello di popolarità, ormai da diversi anni, e ha subito una spinta importante sotto questo punto di vista dall’arrivo all’Inter Miami di Lionel Messi. La Pulga argentina – approdata in MLS dopo la conquista dei Mondiali nel 2022 – è stata uno dei principali protagonisti dell’edizione della Coppa del Mondo disputata negli States e conclusasi con la finalissima fra la sua Argentina e la Spagna.

Tra l’attesa per vedere all’opera uno dei giocatori più forti della storia, la disputa dell’evento sul suolo americano e – molto probabilmente – l’elevato interesse da parte di appassionati di origine ispanica -, la sfida tra le due selezioni si è trasformata nella partita di calcio più vista di sempre negli USA. Nel dettaglio, l’incontro ha raccolto una media di oltre 62 milioni di spettatori complessivi fra Fox e Telemundo/Peacock, i due broadcater ufficiali per la trasmissione dei Mondiali negli Stati Uniti. Per la precisione le persone collegate in media alla finalissima sono state 62.837.000, di cui 38.397.000 su Fox per la telecronaca in inglese, e 23,9 milioni su Telemundo/Peacock con audio in spagnolo.