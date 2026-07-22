Spagna-Argentina è la partita di calcio più vista di sempre negli USA. Nel 2026 meglio solo il Super Bowl

Il calcio negli Stati Uniti è costantemente in crescita a livello di popolarità, ormai da diversi anni, e ha subito una spinta importante sotto questo punto di vista dall’arrivo all’Inter Miami di Lionel Messi. La Pulga argentina – approdata in MLS dopo la conquista dei Mondiali nel 2022 – è stata uno dei principali protagonisti dell’edizione della Coppa del Mondo disputata negli States e conclusasi con la finalissima fra la sua Argentina e la Spagna.
Tra l’attesa per vedere all’opera uno dei giocatori più forti della storia, la disputa dell’evento sul suolo americano e – molto probabilmente – l’elevato interesse da parte di appassionati di origine ispanica -, la sfida tra le due selezioni si è trasformata nella partita di calcio più vista di sempre negli USA. Nel dettaglio, l’incontro ha raccolto una media di oltre 62 milioni di spettatori complessivi fra Fox e Telemundo/Peacock, i due broadcater ufficiali per la trasmissione dei Mondiali negli Stati Uniti. Per la precisione le persone collegate in media alla finalissima sono state 62.837.000, di cui 38.397.000 su Fox per la telecronaca in inglese, e 23,9 milioni su Telemundo/Peacock con audio in spagnolo.
L’evento sportivo più visto nel 2026 negli USA dopo il Super Bowl
Come riporta NBC Sports, la finale Spagna-Argentina ha registrato ascolti superiori a tutte le partite della stagione 2025/26 della NFL, fatta eccezione per il Super Bowl che rimane al momento inavvicinabile. Infatti, la finalissima del football americano dello scorso febbraio ha raccolto ben 125,6 milioni di spettatori. La finale di Coppa del Mondo, che non vedeva fra le protagoniste gli Stati Uniti, ha superato però la partita più vista nella regular season, Kansas City Chiefs-Dallas Cowboys, giocata nel giorno del Ringraziamento – da sempre uno degli appuntamenti sportivi più attesi negli Stati Uniti – che aveva avuto una media spettatori di 57,23 milioni.
Detto dello sport più popolare negli USA, il paragone fra la finale dei Mondiali 2026 e gli altri sport americani è completamente appannaggio della prima. Infatti, nonostante Gara-5 fra i New York Knicks e San Antonio Spurs sia stata la partita della Finals NBA più vista dal 2019, l’evento si è posizionato ben lontano da Spagna-Argentina registrando solamente, si fa per dire, 24,54 milioni di spettatori.
Altro record, ma insufficiente per raggiungere la finale dei Mondiali, è quello raggiunto da Gara-7 delle World Series di baseball della MLB. L’ultimo atto della sfida che ha deciso il titolo del 2025 in favore dei Los Angeles Dodgers sui Toronto Blue Jays ha raccolto 26,88 milioni di spettatori su Fox, il dato più alto dal 2002 quando, sempre sulla stessa emittente, Gara-7 fra Anaheim Angels e i San Francisco Giants raccolse quasi 31 milioni di persone davanti alla tv. Infine, l’hockey della NHL con la sua finale per la Stanley Cup fermandosi a Gara-6 che ha decretato la vittoria dei Carolina Hurricanes, ha raccolto su ABC 2,8 milioni di spettatori.
Dati molto lontani da quelli raggiunti dalla finale dei Mondiali fra Spagna e Argentina, che rimane dietro, e di molto, solamente allo sport americano per eccellenza. E’ doveroso segnalare che i Mondiali si giocano ogni quattro anni mentre le altre leghe sono a cadenza annuale, ma è anche altresì vero che la Coppa del Mondo non ha visto gli Stati Uniti fra le due finaliste, con i dati sull’audience che sarebbero stati sicuramente maggiori se la nazionale di casa fosse arrivata a giocarsi il trofeo.