Gli spettatori del Mondiale allo stadio: quasi 7 milioni di presenze e impianti pieni per il 99,7%

Nella serata di ieri si sono chiusi ufficialmente i Mondiali 2026, che si sono svolti tra Stati Uniti, Messico e Canada. Al termine della finalissima – che ha visto la Spagna battere l’Argentina e laurearsi Campione del Mondo – sono 6,81 i milioni di spettatori che hanno affollato gli stadi, per una presenza media che ha superato abbondantemente i 65mila tifosi a partita.

Secondo l’analisi realizzata da Calcio e Finanza sulla base dei dati ufficiali della FIFA (sia quelli comunicati per quanto riguarda gli spettatori, sia relativamente alle capienze degli impianti), molti degli incontri andati in scena durante la rassegna hanno fatto registrare il sold out. In particolare, secondo i dati comunicati dalla Federcalcio mondiale, la finale per il 3°-4° posto e la finalissima per il titolo non hanno lasciato un buco libero sugli spalti, nonostante i prezzi decisamente proibitivi.