Zolle del MetLife Stadium in vendita: scontro tra la FIFA e la governatrice del New Jersey

Il tutto nasce dalla decisione del massimo organo del calcio mondiale di mettere in vendita sul proprio store ufficiale alcune pezzi del terreno di gioco su cui si sono sfidati ieri sera Spagna e Argentina. Gli oggetti da collezione sono prodotti dalla società britannica Keep Stub , che sul proprio sito offre altre tre versioni al prezzo di 900 , 1.200 e 3.000 dollari . Ciascuna delle quattro versioni è limitata a 2.026 esemplari , il che significa che, se andassero tutti esauriti, genererebbero oltre 11,2 milioni di dollari di ricavi (9,8 milioni di euro al cambio attuale).

I Mondiali 2026 sono terminati con la vittoria della Spagna , ma anche prima dell’ultimo atto c’è stato comunque tempo per l’ultima grande polemica ufficiale del torneo. Infatti, come riporta The Athletic, la FIFA questa volta è finita nel mirino della governatrice dello stato del New Jersey, in cui il MetLife Stadium ha sede, Mikie Sherrill .

Tutto questo ha suscitato preoccupazione nell’ufficio della governatrice del New Jersey, poiché i contribuenti dello Stato hanno finanziato il campo. Secondo documenti ottenuti dal sito North Jersey, la New Jersey Sports and Exposition Authority (NJSEA) ha speso 13,04 milioni di dollari per garantire che il terreno di gioco fosse conforme agli standard FIFA, attribuendo tale spesa a «progettazione, costruzione del campo e attrezzature e servizi per la manutenzione del terreno di gioco». La NJSEA è un’autorità pubblica e gestisce il Meadowlands Sports Complex, che ospita il MetLife Stadium.

Dal punto di vista del New Jersey, quindi, lo Stato ha sostenuto tutti i costi mentre la FIFA incassava i profitti. Steve Sigmund, portavoce della governatrice Sherrill, ha dichiarato a The Athletic: «Come ha detto la Governatrice, il New Jersey ha pagato diversi milioni di dollari per l’intero costo del terreno di gioco del MetLife Stadium, quindi i contribuenti del New Jersey dovrebbero condividere qualsiasi ricavo». Anche i Repubblicani dell’Assemblea del New Jersey si sono schierati con la governatrice Sherrill, esponente dei Democratici, sottolineando come l’ostilità nei confronti della FIFA sia diventata una questione bipartisan nello Stato.

«La FIFA deve togliersi dal nostro terreno, letteralmente – ha dichiarato il deputato Mike Inganamort –. I contribuenti del New Jersey hanno finanziato 13 milioni di dollari di lavori al MetLife Stadium, compresa la sostituzione del manto sintetico con l’erba naturale. Inoltre, la New Jersey Sports and Exposition Authority detiene il contratto di locazione del terreno dello stadio. Si tratta di una proprietà statale. La FIFA non può semplicemente vendere il terreno di gioco senza autorizzazione. Quello che sta accadendo non è soltanto un cattivo affare per i contribuenti del New Jersey, è illegale. L’amministrazione Sherrill deve utilizzare ogni strumento a sua disposizione per impedire alla FIFA di vendere il nostro campo, compresa la richiesta di un’ingiunzione».

Inganamort, membro della Commissione Bilancio dell’Assemblea, ha proseguito: «È erba coltivata negli Stati Uniti, pagata dai contribuenti del New Jersey e installata in un complesso di proprietà dello Stato. La vendita deve rispettare tutte le norme e le leggi che disciplinano la cessione dei beni pubblici in eccedenza. Deve andare a beneficio dei contribuenti del New Jersey, non della FIFA o di un comitato organizzatore che divide le risorse tra New Jersey e New York. La Coppa del Mondo della FIFA è stata finanziata dai contribuenti del New Jersey e loro ci hanno calpestati. Questo è l’insulto finale. È arrivato il momento che questa amministrazione tenga testa alla FIFA».