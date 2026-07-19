Prezzi alle stelle per i biglietti della finale dei Mondiali: è l'evento sportivo più costoso di sempre negli USA

Questa sera i Mondiali 2026 vivranno il loro ultimo atto con la finalissima Spagna-Argentina in uno scontro generazionale fra Lamine Yamal e Lionel Messi, le due stelle rispettivamente dei campioni d’Europa in carica e dei detentori della Coppa del Mondo, nonché della Copa America.
La sfida si giocherà al New York New Jersey Stadium che è ormai esaurito da diverse settimane, visto che i biglietti messi in vendita dalla FIFA sono terminati in poche ore. Ma, come spiegato in diverse occasioni, in questa edizione dei Mondiali, grazie al mercato di secondary ticketing del tutto legale negli Stati Uniti, il massimo organo del calcio mondiale ha aperto una sua piattaforma in cui gli utenti possono mettere in vendita i tagliandi senza alcuna limitazione di prezzo, ma riconoscendo una percentuale del 15% alla FIFA, che si riserva la stessa percentuale anche dall’acquirente, per un totale del 30%. Inoltre, ci sono altre piattaforma di rivendita disponibili fra quelli attive negli USA.
Partiamo dai prezzi indicati per i tagliandi messi in vendita dalla FIFA, che ha diviso lo stadio della finale in quattro categorie (di seguito viene indicato il prezzo massimo):
- Categoria 4 – 2.030 dollari (1.776 euro)
- Categoria 3 – 2.790 dollari (2.441 euro)
- Categoria 2 – 4.210 dollari (3.684 euro)
- Categoria 1 – 6.730 dollari (5.890 euro)
Come detto, i tagliandi disponibili sono andati sold out in poche ore. Quindi i tifosi per forza di cose si devono rivolgere al mercato secondario, tra la piattaforma della FIFA e di siti terzi, sempre prestando attenzione alle possibili truffe. Ma anche quando tutto è perfettamente legale, i prezzi per cui i tagliandi sono disponibili per la rivendita sono tutt’altro che popolari.
Come è possibile visionare sulla piattaforma TickPick, è facile dedurre come la finale dei Mondiali 2026 si stia per configurare come l’evento sportivo più costoso da seguire nella storia sportiva degli Stati Uniti. Infatti, il biglietto più economico per assistere a Spagna-Argentina era disponibile fino a giovedì per 7.402 dollari (6.478 euro al cambio attuale). Di seguito i prezzi minimi per un biglietto sulle principali piattaforme di rivendita:
- StubHub: 8.018 dollari
- SeatGeek: 7.719 dollari
- Gametime: 7.362 dollari
In base a questi prezzi, secondo la piattaforma TickPick, la finale dei Mondiali diventerà l’evento sportivo più costoso di sempre tra quelli svoltisi negli Stati Uniti, per quanto riguarda l’acquisto medio di un tagliando. Questa la graduatoria del prezzo medio dei tagliandi, dove la finale Spagna-Argentina supera una serie di Super Bowl, la finalissima della NFL, ma anche le Finals di NBA:
- Finale della Coppa del Mondo 2026 (Spagna-Argentina): 11.327 dollari (9.913 euro)
- Super Bowl LVIII del 2024 (Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers): 9.411 dollari (8.236 euro)
- Super Bowl LV del 2021 (Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs): 7.313 dollari (6.400 euro)
- Super Bowl LIV del 2020 (Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers): 6.546 dollari (5.729 euro)
- Gara 3 delle NBA Finals 2026 (New York Knicks-San Antonio Spurs): 6.308 dollari (5.520 euro)
Negli ultimi giorni, su altre piattaforme di rivendita, i biglietti per i posti più preziosi dello stadio che ospiterà la finale Spagna-Argentina sono arrivati anche a 40mila dollari su EBay fino a toccare i 2 milioni per un tagliando di Categoria 1.