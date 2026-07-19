Prezzi alle stelle per i biglietti della finale dei Mondiali: è l'evento sportivo più costoso di sempre negli USA

La sfida si giocherà al New York New Jersey Stadium che è ormai esaurito da diverse settimane, visto che i biglietti messi in vendita dalla FIFA sono terminati in poche ore. Ma, come spiegato in diverse occasioni, in questa edizione dei Mondiali, grazie al mercato di secondary ticketing del tutto legale negli Stati Uniti, il massimo organo del calcio mondiale ha aperto una sua piattaforma in cui gli utenti possono mettere in vendita i tagliandi senza alcuna limitazione di prezzo, ma riconoscendo una percentuale del 15% alla FIFA, che si riserva la stessa percentuale anche dall’acquirente, per un totale del 30%. Inoltre, ci sono altre piattaforma di rivendita disponibili fra quelli attive negli USA.

Questa sera i Mondiali 2026 vivranno il loro ultimo atto con la finalissima Spagna-Argentina in uno scontro generazionale fra Lamine Yamal e Lionel Messi, le due stelle rispettivamente dei campioni d’Europa in carica e dei detentori della Coppa del Mondo, nonché della Copa America.

Partiamo dai prezzi indicati per i tagliandi messi in vendita dalla FIFA, che ha diviso lo stadio della finale in quattro categorie (di seguito viene indicato il prezzo massimo):

Categoria 4 – 2.030 dollari (1.776 euro)

Categoria 3 – 2.790 dollari (2.441 euro)

Categoria 2 – 4.210 dollari (3.684 euro)

Categoria 1 – 6.730 dollari (5.890 euro)

Come detto, i tagliandi disponibili sono andati sold out in poche ore. Quindi i tifosi per forza di cose si devono rivolgere al mercato secondario, tra la piattaforma della FIFA e di siti terzi, sempre prestando attenzione alle possibili truffe. Ma anche quando tutto è perfettamente legale, i prezzi per cui i tagliandi sono disponibili per la rivendita sono tutt’altro che popolari.

Come è possibile visionare sulla piattaforma TickPick, è facile dedurre come la finale dei Mondiali 2026 si stia per configurare come l’evento sportivo più costoso da seguire nella storia sportiva degli Stati Uniti. Infatti, il biglietto più economico per assistere a Spagna-Argentina era disponibile fino a giovedì per 7.402 dollari (6.478 euro al cambio attuale). Di seguito i prezzi minimi per un biglietto sulle principali piattaforme di rivendita: