Chi sono i BTS, il gruppo kpop che si esibirà alla finale dei Mondiali

Se Justin Bieber, Shakira e Madonna sono nomi e cantanti noti, i BTS appartengono alla nicchia del K-Pop, motivo per cui potrebbero non essere così conosciuti nonostante i numeri da record realizzati nella carriera. Vediamo quindi nel dettaglio chi sono i BTS.

La finale, come già scritto , sarà al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey: l’impianto da 82.500 posti ha già ospitato il Super Bowl della NFL nel 2014 ed è uno degli stadi più attrezzati al mondo per produzioni di questo livello. La performance dello show sarà curata da Chris Martin dei Coldplay e trasmessa in diretta a milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il 19 luglio al MetLife Stadium andrà in scena qualcosa che non si era mai visto nella storia dei Mondiali: un half-time show, in stile Super Bowl. A esibirsi sul palco saranno i BTS, Justin Bieber, Madonna e Shakira , in quello che si preannuncia come uno degli eventi di intrattenimento più seguiti dell’anno.

Chi sono i BTS: la storia del gruppo K-pop più famoso

Per chi non li conosce, i BTS sono il gruppo K-pop più famoso al mondo. Bangtan Sonyeondan, questo il loro nome completo, che in coreano significa letteralmente «boy scout a prova di proiettile», è una formazione di sette artisti sudcoreani: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook. Nati artisticamente sotto l’etichetta Big Hit Entertainment di Seoul nel 2013, in poco più di un decennio hanno costruito un fenomeno globale paragonato, per impatto culturale, alla Beatlemania.

Sul piano commerciale, i numeri parlano da soli. Il loro album Love Yourself: Answer del 2018 ha debuttato al primo posto della Billboard 200, rendendo i BTS il primo gruppo coreano a conquistare la vetta delle classifiche americane. Da allora hanno totalizzato sei singoli al numero uno nella Billboard Hot 100 in poco più di un anno. Nel 2020 il magazine Time li ha nominati «Entertainer of the Year». Per due anni consecutivi hanno ricevuto una nomination ai Grammy nella categoria Best Pop Duo/Group Performance.

Con oltre 20 milioni di dischi venduti in Corea del Sud, detengono il record di vendite nel loro paese d’origine. La casa discografica che li ha lanciati, HYBE Labels, è oggi una delle società di intrattenimento più capitalizzate dell’Asia, trasformata dal successo del gruppo da piccola etichetta di Seoul in player di rilievo globale.

Il ritorno dopo il servizio militare

L’esibizione ai Mondiali arriva in un momento particolarmente significativo per la band. Il gruppo infatti si è riunito a metà 2025, dopo che l’ultimo membro aveva concluso il servizio militare obbligatorio previsto in Corea del Sud per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Un rientro atteso da milioni di fan, gli ARMY, dopo anni di arruolamenti scaglionati e carriere solistiche parallele.

Il collegamento con il calcio mondiale, per i BTS, era già stato stabilito nel 2022: Jung Kook aveva cantato la sua «Dreamers» alla cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar. Quattro anni dopo, l’intero gruppo salirà sul palco della finale. E il loro nuovo album, Arirang, ha già raggiunto il primo posto della Billboard 200.

«La musica è il linguaggio universale di speranza e armonia», hanno dichiarato i BTS in occasione dell’annuncio, sottolineando l’obiettivo di sostenere l’istruzione dei bambini attraverso l’evento.