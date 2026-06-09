Mondiali 2026, compensi record per gli arbitri: quasi 90mila euro in totale per chi dirigerà la finale

Manca sempre meno all’inizio della prima edizione dei Mondiali con 48 nazionali partecipanti, a cui purtroppo non prenderà parte, per la terza volta consecutiva, l’Italia che si appresta a scoprire, dal canto suo, chi sarà il nuovo commissario tecnico appena dopo le elezioni del nuovo presidente della FIGC. Tornando alla competizione iridata, come riporta The Times, sono stati svelati i compensi che gli arbitri riceveranno per questi Mondiali. Da ricordare, come l’unico rappresentate della classe arbitrale italiana, sarà Maurizio Mariani, che sarà accompagnato nel torneo dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni con Marco Di Bello come addetto al VAR.

Gli arbitri dei Mondiali 2026 guadagneranno una cifra massima di 100mila dollari (pari a oltre 86.500 euro, al cambio attuale), con quelli di prima fascia che potranno contare su ingenti bonus aggiuntivi se venissero confermati per la fase a eliminazione diretta della competizione che si concluderà il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey. Una scelta che conferma la volontà della FIFA di avere a disposizione per i Mondiali i migliori arbitri del mondo ed è per questo che si tratta del doppio di quello garantito agli arbitri nel 2014 per i Mondiali in Brasile. Per ricevere la cifra massima di 100mila dollari, ovviamente, un arbitro dovrà essere selezionato per la finalissima, comportando il fatto che fra le due nazionali non ci sia quella di provenienza del direttore di gara, che sarà scelto anche in base a questo importante e vincolante aspetto. Condizione che, purtroppo, non preoccupa Mariani.