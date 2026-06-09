Stadio Roma, il sindaco Gualtieri: «Tra un anno il via ai cantieri»

Il primo cittadino poi annuncia: «Il commissario ha firmato l’ordinanza per avviare finalmente la conferenza dei servizi decisoria e a quindi a breve partirà il processo di autorizzazione che consentirà di partire sia per rispettare i tempi della deadline europea che vuole concluso questo procedimento entro una certa data per poter concorrere a ospitare gli Europei in questo stadio, sia poi per poter avere l’apertura del cantiere tra un anno e quindi la realizzazione dello stadio».

Detto questo, le varie procedure sono state complesse e articolate e a mancare è ancora un tassello: l’emanazione dell’ordinanza commissariale che dà il via a tutta la procedura del procedimento autorizzatorio unico “commisariale”, il PAUC. E i tempi? L’ordinanza è pronta e fra oggi e domani e sarà emanata formalmente dopo i necessari visti e protocolli. Da quel momento, inizierà la corsa per restare nei limiti temporali indicati dalla UEFA che, a metà ottobre, dovrà dare il via libera alla lista dei cinque impianti italiani sede delle gare di EURO 2032, che l’Italia è chiamata a co-organizzare con la Turchia.

La prima data limite è quella del 31 luglio, entro la quale vanno consegnati alla FIGC i progetti definitivi approvati e finanziati dei lavori negli impianti. Una deadline che per Pietralata sarà saltata per andare direttamente alla UEFA. E qui entra in gioco un’altro giorno da segnare sul calendario: quel fine settembre già annunciato da Gualtieri.