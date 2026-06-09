Stadio Maradona, il Comune dà il via ai lavori di ristrutturazione: si parte dal terzo anello

Ad annunciare l’avvio del cantiere è stato l’assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza. «Si va avanti senza sosta, secondo la tempistica che da molti mesi abbiamo programmato – ha dichiarato –. Ora è in funzione la macchina che sta facendo i sondaggi per confermare i dati del progetto, ci sono i cestelli per le lavorazioni sul terzo anello. C’è la gru interna, lato Curva B, per le prime lavorazioni sempre sul prototipo di terzo anello. Lavorazioni concordate con l’organizzazione. Nonostante il mese dei concerti».

Per rispettare le richieste della UEFA, il progetto definitivo ed esecutivo, con tutta la documentazione completata, dovrà essere consegnata al massimo organo del calcio europeo entro e non oltre la fine del mese di luglio. Poi il massimo organo del calcio europeo, organizzatore di EURO 2032, valuterà quelli più idonei consegnando alla FIGC la lista, da cui poi potranno essere scelti i cinque designati a ospitare le partite della rassegna continentale che si giocherà fra Italia e Turchia.

La ristrutturazione totale del Maradona costerà intorno ai 250 milioni di cui 200 milioni finanziati dalla Regione come spiegato dal presidente Roberto Fico e 50 milioni dal Comune. «E noi siamo fiduciosi di avere EURO 2032 – ha continuato l’assessore Cosenza –. Questi lavori servono a irrigidire il terzo anello, il cui problema non è infrastrutturale, la struttura è solida, il punto sono le vibrazioni che disturbano i palazzi del vicinato. Stiamo montando delle travi di ferro aggiuntive per stabilizzare il terzo anello a queste a queste travi aggiungeremo degli smorzatori, attenuatori delle vibrazioni. Sono 28 i piloni da stabilizzare cominciamo dalla Curva B che utilizziamo come prototipo. Se tutto funziona metteremo mano al resto dell’impianto».