Una volta ristrutturato, lo stadio avrà tre anelli e quattro piani e sarà al coperto. Sarà riaperto il terzo anello, mentre il secondo anello verrà diviso in due piani, ci sarà un nuovo primo anello che arriverà fino a bordo campo, andando a coprire l’attuale pista di atletica, che sarà rimossa. Sarà allungata inoltre la copertura che andrà a coprire tutte le sedute, in modo da proteggere gli spettatori in caso di maltempo. I lavori nel complesso costeranno circa 200 milioni di euro, i primi interventi dal prossimo luglio per riaprire il terzo anello (costeranno 9,6 milioni). La Regione Campania ha già approvato il piano di fattibilità. Mentre entro luglio sarà approvato il progetto esecutivo. «Abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Maradona – ha spiegato l’Assessore Cosenza – in particolare il progetto di tutta la sistemazione interna con il nuovo primo anello a ridosso del campo. Il progetto è completamente realizzato in modalità BIM, che consente una grande precisione e flessibilità». «Nelle immagini l’attuale posizione non simmetrica del campo e quella nuova, centrata, con gli spalti ravvicinati: sezioni strutturali e viste che rispettano perfettamente la futura visibilità conseguente al progetto. Tutti i posti rispettano i requisiti UEFA sulla visibilità», ha concluso.