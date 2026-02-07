Totti pronto al ritorno alla Roma: ruolo da direttore tecnico con vista su centenario e stadio

La proprietà Friedkin, con Claudio Ranieri nel ruolo di senior advisor, vuole evitare le ambiguità del passato: niente ruoli di rappresentanza, ma una funzione chiara e centrale nell’area sportiva. L’ipotesi su cui si sta lavorando è quella di direttore tecnico, figura di raccordo tra allenatore, direttore sportivo e società.

Francesco Totti è sempre più vicino a un ritorno operativo alla Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club sta lavorando concretamente per riportare l’ex capitano a Trigoria con un incarico definito e non simbolico.

Ranieri ha già aperto pubblicamente alla possibilità: «Mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma», sottolineando come il tema non sia l’immagine ma l’operatività. Prima di riallacciare i contatti, la società ha voluto definire un progetto preciso, proprio per non ripetere gli errori della gestione precedente.

I dialoghi con Totti, scrive il Corriere dello Sport, sono frequenti e positivi. L’ex numero 10 sarebbe entusiasta dell’idea di tornare e pronto a mettersi in gioco in un ruolo che potrebbe prevedere anche un affiancamento al direttore sportivo Massara nelle strategie di mercato, nello scouting e nella gestione dello spogliatoio.

Il ritorno di Totti avrebbe inoltre un forte peso simbolico e commerciale, soprattutto in vista del centenario del club nel 2027 e dei passaggi chiave legati al nuovo stadio di Pietralata. La chiusura definitiva dell’operazione è attesa dopo la conclusione di alcune questioni personali dell’ex capitano, con l’obiettivo di arrivare a una decisione entro la fine della stagione.

Il rientro di Totti alla Roma, dunque, non sarebbe un’operazione nostalgia, ma una scelta strategica. Con un ruolo, una funzione e una visione chiara.