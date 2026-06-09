Da Sportitalia ai piani per la Folgore Caratese e il nuovo libro inchiesta sul calcio italiano: l’intervista video a Michele Criscitiello

Televisione, calcio e imprenditoria. Sono questi i tre pilastri al centro del mondo di Michele Criscitiello, proprietario di Sportitalia, presidente della Folgore Caratese e anima dello Sportitalia Village, il progetto sportivo e immobiliare sviluppato tra Carate Brianza e Verano Brianza.

In questa intervista con il direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini, Criscitiello ripercorre la nascita e la crescita di Sportitalia, dalla crisi del 2013 alla rinascita del marchio, fino alla costruzione di una rete interamente dedicata al calcio, tra talk, approfondimenti, diritti sportivi e inchieste.