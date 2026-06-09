La Champions League assomiglia sempre di più a un torneo elitario. Non tanto per la formula, che negli anni è cambiata più volte ampliando il numero di partecipanti e trasformando l’ex Coppa dei Campioni in un prodotto globale e inclusivo, quanto per l’identità delle squadre che arrivano in fondo alla competizione. Il gruppo dei club capaci di competere stabilmente ai massimi livelli europei si sta restringendo, come dimostra l’analisi dell’economista serbo-statunitense Branko Milanovic, che ha evidenziato la sempre maggiore differenza nel numero di squadre diverse arrivate ai quarti di finale dividendo ogni ciclo per cinque stagioni, partendo dal 1958-1962. In uno utopistico scenario di massima mobilità, ogni stagione avrebbe otto club differenti tra le migliori otto d’Europa: su cinque edizioni, quindi, si arriverebbe a 40 squadre diverse. All’estremo opposto, una competizione completamente cristallizzata vedrebbe sempre le stesse otto formazioni qualificarsi ai quarti, riducendo il dato al minimo teorico di otto club.

La progressiva riduzione dell’equilibrio competitivo Per decenni la Coppa dei Campioni prima e la Champions League poi hanno mantenuto un livello di rotazione relativamente elevato. Fino ai primi anni Duemila, la media si è attestata attorno alle 25 squadre diverse ogni cinque stagioni, in una fase nella quale il ricambio tra le grandi d’Europa era ancora significativo. Pur con gerarchie abbastanza definite, il torneo lasciava spazio a cicli sportivi più brevi con percorsi continentali meno prevedibili. La traiettoria cambia in modo evidente con l’ingresso nel nuovo millennio, che ha visto una progressiva divergenza economica tra i club provocata dall’aumento dei ricavi commerciali, e dall’esplosione dei diritti televisivi. Da quel momento, la soglia dei 25 club diversi comincia a scendere: il dato si avvicina prima a quota 20, per poi comprimersi ulteriormente fino ad oggi. Il ciclo 2023-2027, ancora in corso, rischia di segnare un nuovo minimo storico. Dopo tre stagioni, il numero di club diversi approdati ai quarti è pari a 12, e la proiezione finale potrebbe fermarsi intorno a quota 15. Un livello non troppo lontano dallo scenario limite di una Champions League dominata stabilmente dalle stesse squadre, anno dopo anno.