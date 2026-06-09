Real Madrid, rinnovo record con Emirates: accordo da 100 milioni a stagione

L’accordo Real-Emirates, oltre a confermare la compagnia come sponsor di maglia, anche della squadra femminile e delle giovanili , prevede che dalla prossima stagione il marchio sia protagonista anche per la squadra di basket . Inoltre, oltre alla presenza nel centro di allenamento di Valdebebas , Emirates godrà di uno spazio d’onore al Santiago Bernabeu , dove sarà inaugurata la Emirates Lounge , un’area hospitality esclusiva situata all’interno dell’impianto.

Infatti, come riporta il quotidiano spagnolo As, questo nuovo contratto siglato fra le parti permetterà al club di Madrid di incassare già dalla prossima stagione 100 milioni all’anno . Cifra che mai nessun club di calcio aveva mai guadagnato da un accordo con il proprio main sponsor. La conseguenza diretta è che il Real Madrid diventa la società che incassa di più superando il Manchester City .

Il Real Madrid e Emirates hanno rinnovato la loro partnership e quindi la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti rimarrà sulle maglie dei Blancos almeno fino al 2031 , nuova data di scadenza dell’accordo appena firmato che entra di diritto nella storia del calcio moderno.

Come detto, quello appena firmato diventa l’accordo più remunerativo fra un club di calcio e il proprio main sponsor. Ecco è la classifica delle prime 10 società per ricavi dal principale sponsor di maglia:

Facendo un confronto con le società della Serie A, l’accordo appena firmato con Emirates dal Real Madrid equivale a quello sottoscritto da Milan, Inter e Juventus con i relativi sponsor di maglia, a dimostrazione dell’enorme cifra che il club di Florentino Perez, appena rieletto come presidente dei Blancos, è riuscita ad assicurarsi almeno fino al 2031. Di seguito la classifica dei ricavi da sponsor di maglia principale dei club iscritti alla Serie A 2025/26:

Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27) Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione Como – Uber: 1 milione di euro a stagione Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione Cremonese – Iltainox: n.d. Lazio – nessun main sponsor

Riguardo a questa classifica (dati da bilanci ufficiali e Gazzetta dello Sport), va precisato che, come nel caso della Juventus (con Exor proprietaria del club e allo stesso tempo primo azionista di Stellantis, a cui appartiene il brand Jeep), anche gli sponsor della Fiorentina, del Sassuolo, del Bologna e della Cremonese sono cosiddette “parti correlate”. Mediacom è un’azienda di telecomunicazioni statunitense di proprietà della famiglia Commisso, proprietari del club toscano, mentre Mapei è di proprietà della famiglia Squinzi, che guida i neroverdi.

Stesso discorso per il Bologna, che porta sulla maglia il brand della società del patron Joey Saputo. Saputo Inc. è un’azienda canadese dedicata alla produzione casearia con sede a Montréal, fondata nel 1954 dalla famiglia Saputo, che produce, commercializza e distribuisce un’ampia gamma di prodotti lattiero-caseari. Infine, non va dimenticata la Cremonese, con Iltainox fondata dal Cavaliere Arvedi, proprietario della società lombarda.