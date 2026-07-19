Argentina per l'aggancio a Italia e Germania o Spagna per il bis: l'albo d'oro dei Mondiali

Mancano ormai poche ore alla finale dei Mondiali 2026, che assegnerà il ventitreesimo titolo della storia della Coppa del Mondo. In attesa di conoscere il nome della nuova campionessa, l’albo d’oro racconta quasi un secolo di imprese, dinastie e sfide entrate nella leggenda del calcio mondiale.
Dal primo torneo disputato nel 1930 in Uruguay fino all’edizione del Qatar 2022, soltanto otto nazionali sono riuscite a conquistare il trofeo. Un dato che testimonia quanto sia difficile salire sul tetto del mondo e confermarsi ai massimi livelli.
A guidare la classifica resta il Brasile, unica nazionale ad aver conquistato cinque Coppe del Mondo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), grazie a campioni del calibro di Pelé, Romário, Ronaldo e Ronaldinho. Alle sue spalle figurano Germania e Italia, entrambe con quattro successi, mentre l’Argentina occupa il quarto posto con tre titoli, l’ultimo conquistato nel 2022 grazie al trionfo di Lionel Messi e compagni.
La Francia e l’Uruguay vantano due affermazioni ciascuna, mentre Inghilterra e Spagna hanno festeggiato una sola volta, rispettivamente nel 1966 e nel 2010.
L’albo d’oro dei Mondiali
- 1930 – Uruguay
- 1934 – Italia
- 1938 – Italia
- 1950 – Uruguay
- 1954 – Germania Ovest
- 1958 – Brasile
- 1962 – Brasile
- 1966 – Inghilterra
- 1970 – Brasile
- 1974 – Germania Ovest
- 1978 – Argentina
- 1982 – Italia
- 1986 – Argentina
- 1990 – Germania Ovest
- 1994 – Brasile
- 1998 – Francia
- 2002 – Brasile
- 2006 – Italia
- 2010 – Spagna
- 2014 – Germania
- 2018 – Francia
- 2022 – Argentina
Europa contro Sudamerica
La storia della Coppa del Mondo è stata a lungo un duello tra Europa e Sudamerica. Le nazionali europee hanno conquistato 12 titoli, mentre quelle sudamericane ne hanno vinti 10. Nessun’altra confederazione è ancora riuscita a interrompere questo dominio, a conferma della tradizione e della profondità tecnica delle due scuole calcistiche.
La finale del 2026 può riscrivere la storia
L’edizione 2026, la prima disputata con 48 squadre e organizzata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico, è pronta ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia del torneo. La finale metterà di fronte Spagna e Argentina: gli spagnoli inseguono il secondo titolo mondiale dopo quello conquistato nel 2010, mentre l’Albiceleste punta a salire a quota quattro successi, agganciando Germania e Italia al secondo posto dell’albo d’oro e avvicinandosi al Brasile, ancora leader con cinque trionfi.
Tra poche ore il verdetto del campo completerà un’altra pagina della storia del calcio. Qualunque sarà il risultato, la finale del Mondiale 2026 consegnerà una nuova protagonista all’albo d’oro della competizione più prestigiosa del panorama calcistico internazionale.