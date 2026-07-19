Argentina per l'aggancio a Italia e Germania o Spagna per il bis: l'albo d'oro dei Mondiali

Dal primo torneo disputato nel 1930 in Uruguay fino all’edizione del Qatar 2022 , soltanto otto nazionali sono riuscite a conquistare il trofeo. Un dato che testimonia quanto sia difficile salire sul tetto del mondo e confermarsi ai massimi livelli.

A guidare la classifica resta il Brasile, unica nazionale ad aver conquistato cinque Coppe del Mondo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), grazie a campioni del calibro di Pelé, Romário, Ronaldo e Ronaldinho. Alle sue spalle figurano Germania e Italia, entrambe con quattro successi, mentre l’Argentina occupa il quarto posto con tre titoli, l’ultimo conquistato nel 2022 grazie al trionfo di Lionel Messi e compagni.

La Francia e l’Uruguay vantano due affermazioni ciascuna, mentre Inghilterra e Spagna hanno festeggiato una sola volta, rispettivamente nel 1966 e nel 2010.

L’albo d’oro dei Mondiali

1930 – Uruguay

1934 – Italia

1938 – Italia

1950 – Uruguay

1954 – Germania Ovest

1958 – Brasile

1962 – Brasile

1966 – Inghilterra

1970 – Brasile

1974 – Germania Ovest

1978 – Argentina

1982 – Italia

1986 – Argentina

1990 – Germania Ovest

1994 – Brasile

1998 – Francia

2002 – Brasile

2006 – Italia

2010 – Spagna

2014 – Germania

2018 – Francia

2022 – Argentina

Europa contro Sudamerica

La storia della Coppa del Mondo è stata a lungo un duello tra Europa e Sudamerica. Le nazionali europee hanno conquistato 12 titoli, mentre quelle sudamericane ne hanno vinti 10. Nessun’altra confederazione è ancora riuscita a interrompere questo dominio, a conferma della tradizione e della profondità tecnica delle due scuole calcistiche.