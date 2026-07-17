Colpo a sorpresa della Juventus. Il club bianconero ha annunciato nella serata di ieri di avere ingaggiato il terzino turco Zeki Celik. Il calciatore sembrava ormai pronto a mettere la propria firma sul rinnovo di contratto con la Roma (contratto che era scaduto al 30 giugno), ma la società piemontese si è mossa rapidamente e ha strappato il suo sì. Così Celik ha svolto le visite e firmato con i bianconeri.

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mehmet Zeki Çelik; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 1 milione, pagabili durante l’esercizio. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029», si legge nel comunicato ufficiale della Juventus.