Colpo a sorpresa della Juventus. Il club bianconero ha annunciato nella serata di ieri di avere ingaggiato il terzino turco Zeki Celik. Il calciatore sembrava ormai pronto a mettere la propria firma sul rinnovo di contratto con la Roma (contratto che era scaduto al 30 giugno), ma la società piemontese si è mossa rapidamente e ha strappato il suo sì. Così Celik ha svolto le visite e firmato con i bianconeri.
«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mehmet Zeki Çelik; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 1 milione, pagabili durante l’esercizio. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029», si legge nel comunicato ufficiale della Juventus.
Celik stipendio Juventus – Le cifre dell’operazione
Ma quanto costerà Celik alla Juventus? Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, il calciatore turco ha trovato un accordo con la Juventus sulla base di 2,8 milioni di euro netti (cifra che può crescere con i bonus). Il giocatore gode ancora dei benefici fiscali previsti dal Decreto Crescita, motivo per il quale a livello lordo lo stipendio peserà per 3,67 milioni di euro sui conti del club bianconero.
Considerando anche gli oneri accessori per 1 milione di euro che saranno capitalizzati (previsti per tutti i club, ma già noti nel caso della Juventus grazie alle comunicazioni di Borsa), Zelik costerà complessivamente poco più di 4 milioni di euro nella stagione 2026/27 tra quota ammortamento e stipendio.