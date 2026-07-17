Caso Agnelli: diritto ad una tutela giurisdizionale piena nei confronti delle sanzioni disciplinari sportive. Il parere dell'Avv. Lubrano

Con sentenza depositata nella mattinata di ieri, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con riferimento al cosiddetto “caso Agnelli” (C424:24 e C425/24), su due questioni di notevole rilevanza per il Diritto dello Sport a livello nazionale italiano, europeo ed internazionale.

Articolo a cura del Prof. Avv. Enrico Lubrano (Docente di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli e Avvocato con esperienza professionale specifica nell’ambito del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport).

La sentenza in questione, a mio modo di vedere, è chiara sul primo principio, in quanto la stessa ammette la legittimità di decisioni di Giustizia Sportiva irrogate per violazione del principio-base di lealtà sportiva ed anche laddove gli effetti di tali decisioni siano estesi a livello internazionale, sempre però nei limiti in cui le stesse perseguano l’obiettivo legittimo di carattere generale, costituito dalla garanzia della regolarità delle competizioni, nonché nei limiti in cui le stesse rispettino il principio di proporzionalità.

Molto più complessa è invece la cosiddetta “prima questione”, oggetto della seconda parte della decisione della Corte di Giustizia, nella quale la stessa:

da una parte, impone che vi sia un controllo giurisdizionale pieno ed effettivo sulle sanzioni disciplinari sportive, con conseguente necessaria attribuzione ad un Giudice (indipendente e precostituito per legge) di poteri di annullamento e di sospensione delle stesse (attualmente preclusi al Giudice Amministrativo, il quale ha una giurisdizione meramente risarcitoria, come previsto dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 49/2011 e 160/2019);

dall’altra parte, rimette al Giudice del rinvio, ovvero al TAR Lazio, la valutazione se l’attuale ultimo grado di Giustizia Sportiva Italiana (costituito dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONi) possa essere riconosciuto come un organo dotato di vera propria “giurisdizione” (ovvero dotato di indipendenza e di imparzialità) e come un Giudice “precostituito per legge”.

A mio modo di vedere, allo stato attuale delle cose, il Collegio di Garanzia dello Sport non può essere riconosciuto né come organismo di tipo giurisdizionale, né tantomeno come un giudice “precostituito per legge”.

Enrico LubranoIn particolare, a mio modo di vedere, ad oggi, il Collegio di Garanzia dello Sport non ha tali caratteristiche, ovvero: