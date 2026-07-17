Eventi sportivi 18-24 luglio 2026: quote e favoriti tra la finale Spagna-Argentina, il Tour e l'Open a Royal Birkdale

Il weekend del 18 e 19 luglio concentra quasi tutta la posta della settimana. Sabato lo stadio di Miami ospita la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, le due semifinaliste uscite a sorpresa; domenica, a poche ore di distanza, Spagna e Argentina si giocano il titolo iridato al MetLife Stadium. Nello stesso arco di ore il Tour de France affronta l’ultima vera salita prima del giorno di riposo, la Formula 1 rimette in discussione la classifica piloti a Spa-Francorchamps e l’Open Championship consegna il suo trofeo sui links di Royal Birkdale: cinque appuntamenti che muovono le quote dei siti scommesse con licenza ADM, letti restando su ciò che il calendario ha già fissato. Francia-Inghilterra Calcio · Mondiale 2026, finale 3°/4° posto · sab 18 luglio, ore 23:00 italiane · Hard Rock Stadium, Miami È la partita che nessuna delle due voleva giocare. La Francia si è arresa 2-0 alla Spagna in semifinale, uscendo con la sensazione di aver incontrato una squadra più lucida nei momenti che contano; l’Inghilterra ha ceduto 2-1 a un’Argentina capace di ribaltarla con il gol di Lautaro Martinez al 92′, un epilogo che lascia agli inglesi il rimpianto più pesante del torneo, come conferma il tabellone ufficiale del torneo. Le finali per il terzo posto vivono da sempre di un paradosso: contano poco per la classifica e molto per l’orgoglio di chi le gioca. Ci si aspetta un ampio turnover in entrambe le formazioni, ma i palinsesti raccontano un padrone piuttosto netto: la Francia, con meno delusione da smaltire rispetto a un’Inghilterra ancora scossa dal finale di semifinale, parte favorita con un margine deciso. Sulla gara i bookmaker vedono un padrone quasi netto: SNAI quota la Francia 1.90*, il pareggio 3.75 e l’Inghilterra 3.75, Daznbet propone i transalpini a 1.91, con pareggio e successo inglese entrambi a 3.80, mentre Sportium scrive 1.92 sulla Francia, 3.90 sul pareggio e 3.80 sull’Inghilterra.

Spagna-Argentina Calcio · Mondiale 2026, finale · dom 19 luglio, ore 21:00 italiane · MetLife Stadium, East Rutherford (New Jersey) La Spagna arriva alla sua finale nel modo in cui ha attraversato l’intero torneo: senza spaccature, con Lamine Yamal a dettare i tempi di una squadra che ha steso la Francia con un 2-0 senza patemi. Di fronte trova un’Argentina diversa, quella che si costruisce le notti importanti nei minuti finali: contro l’Inghilterra il gol decisivo di Lautaro Martinez è arrivato al 92′, a certificare una squadra che non molla la partita nemmeno quando sembra chiusa. Il confronto mette a specchio due idee di calcio quasi opposte, il controllo spagnolo contro la capacità argentina di restare in partita fino all’ultimo secondo, ed è proprio questo a rendere incerta una finale che sulla carta pende dalla parte della Roja. Il fattore Messi resta l’incognita che i numeri non riescono a tradurre in una quota. Il mercato pende verso la Spagna ma senza gli eccessi di un pronostico a senso unico: per SNAI la Roja passa a 2.30, il pareggio vale 3.00 e l’Argentina risponde a 3.65, Daznbet propone la Spagna a 2.33 e l’Argentina a 3.50 (pareggio a 3.00), mentre Sportium allinea 2.33, 3.05 e 3.50. Anche i nuovi siti scommesse hanno già aperto i propri palinsesti sulla finalissima. Il Tour verso Pogačar, con Vingegaard costretto a inseguire Ciclismo · Tour de France, classifica generale · mercato aperto per tutta la corsa · arrivo a Parigi dom 26 luglio Il Tour de France non ha bisogno di aspettare Parigi per raccontare la sua storia di quest’anno: dopo l’undicesima tappa Tadej Pogačar comanda con 3’36 su Jonas Vingegaard, un vantaggio che i mercati leggono ormai come quasi acquisito. Le quote sul vincitore di ogni singola tappa, compresa quella di domenica 19 luglio a Plateau de Solaison (debutto assoluto, oltre 3.950 metri di dislivello e una salita finale di 11,3 chilometri al 9,1%, come riporta il profilo altimetrico ufficiale della tappa), si aprono solo a ridosso della partenza e restano fuori da questa lettura: qui conta il quadro d’insieme, quello della generale che arriverà a Parigi il 26 luglio. Vingegaard ha già ribaltato margini che sembravano proibitivi in altre edizioni, ma il Tour si avvia ormai verso la sua fase conclusiva: dopo il riposo di lunedì restano una cronometro, una tappa di transizione e il trittico decisivo della terza settimana, con la doppia salita all’Alpe d’Huez, il tornante più iconico di tutta la corsa, prima della volata di chiusura sui Campi Elisi del 26 luglio. È lì, più che a Plateau de Solaison, che Vingegaard conserva ancora margine per riaprire la corsa. Dietro i primi due, Remco Evenepoel è ormai un discorso a parte: troppo lontano per il successo finale, resta comunque in corsa per completare il podio. Sul vincitore finale della corsa il distacco in classifica si riflette pienamente nelle quote: SNAI vede Pogačar a 1.12 e Vingegaard a 11.00, Daznbet lo allinea a 1.10, con il danese a 12.00, mentre Sportium lo quota addirittura 1.08, con Vingegaard a 13.00.