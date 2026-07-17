Righe sottili e ispirata al baseball: l'Inter svela la seconda maglia 2026/27

Nella notte italiana, Inter e Nike hanno svelato il nuovo Away Kit 2026/27. Ispirato all’immaginario intramontabile del baseball e reinterpretato attraverso l’identità visiva nerazzurra, il nuovo kit è stato presentato al Fanatics Fest NYC, il festival numero uno al mondo dedicato agli appassionati di sport. Più che una semplice disciplina, il baseball è stato il primo grande fenomeno lifestyle dello sport statunitense, capace di trasformare i propri codici visivi in un linguaggio estetico che ha influenzato moda, design e cultura popolare ben oltre il campo da gioco. L’Inter ne reinterpreta oggi l’eredità culturale, rileggendone i tratti più riconoscibili attraverso la propria identità.
Ogni dettaglio del nuovo Away Kit racconta questa contaminazione: dalle iconiche pinstripes blu che attraversano verticalmente il fondo bianco della maglia, al colletto a contrasto che richiama uno dei dettagli più riconoscibili delle jersey americane. Per la prima volta nella storia del club nerazzurro, anche il crest dell’Inter viene reinterpretato in versione monogramma su una maglia gara. Le lettere “I” e “M” superano la tradizionale cornice circolare e diventano protagoniste del design attraverso un’applicazione in twill e una scala inedita, ispirata alla forza iconica dei simboli nel baseball, dove il logo diventa rappresenta da sempre un elemento di riconoscibilità e appartenenza.
Il nuovo kit introduce inoltre la nuova tecnologia Nike Aero-FIT, massima espressione di Nike in fatto di tecnologia di ventilazione, progettata per generare oltre il doppio del flusso d’aria rispetto alle precedenti generazioni di abbigliamento tecnico del brand e favorire prestazioni ottimali anche nelle condizioni più estreme. Studiata per far circolare più aria tra la pelle e il tessuto, Aero-FIT migliora la ventilazione e aiuta a dissipare il sudore, aiutando atleti e atlete a mantenere la pelle asciutta nelle fasi più intense della partita. Aero-FIT è inoltre il primo sistema di abbigliamento performance d’élite di Nike realizzato interamente con scarti tessili, un ulteriore traguardo nel percorso intrapreso dal brand per ridurre il proprio impatto ambientale e supportare gli atleti nell’adattamento agli effetti del cambiamento climatico. Il baseball rappresenta il primo capitolo di un percorso più ampio che, anche nelle prossime stagioni, vedrà Inter e Nike esplorare, attraverso l’Away Kit, nuovi linguaggi e riferimenti culturali: altri immaginari sportivi saranno infatti protagonisti delle prossime maglie Away, sempre reinterpretati attraverso l’identità nerazzurra.
A completare il lancio nasce anche una Express Collection ispirata al mondo del baseball, composta da jersey,
jacket e cap. Gli scatti della collezione sono stati realizzati a New York, città simbolo dell’ispirazione del progetto e
mercato strategico per la crescita internazionale del Club, dal fotografo Alessandro Simonetti, firma riconosciuta a livello internazionale nel panorama fashion e lifestyle. Il nuovo Away Kit 2026/27 è disponibile da oggi, venerdì 17 luglio, sullo store online Inter e sul sito ufficiale Nike, oltre agli Inter Store Milano, Castello e San Siro, nei Nike Store selezionati e presso i rivenditori autorizzati. Per la prima volta, saranno inoltre disponibili in vendita anche gli shorts Away, sia in versione bianca sia blu.