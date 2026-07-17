Righe sottili e ispirata al baseball: l'Inter svela la seconda maglia 2026/27

Nella notte italiana, Inter e Nike hanno svelato il nuovo Away Kit 2026/27. Ispirato all’immaginario intramontabile del baseball e reinterpretato attraverso l’identità visiva nerazzurra, il nuovo kit è stato presentato al Fanatics Fest NYC, il festival numero uno al mondo dedicato agli appassionati di sport. Più che una semplice disciplina, il baseball è stato il primo grande fenomeno lifestyle dello sport statunitense, capace di trasformare i propri codici visivi in un linguaggio estetico che ha influenzato moda, design e cultura popolare ben oltre il campo da gioco. L’Inter ne reinterpreta oggi l’eredità culturale, rileggendone i tratti più riconoscibili attraverso la propria identità.

Ogni dettaglio del nuovo Away Kit racconta questa contaminazione: dalle iconiche pinstripes blu che attraversano verticalmente il fondo bianco della maglia, al colletto a contrasto che richiama uno dei dettagli più riconoscibili delle jersey americane. Per la prima volta nella storia del club nerazzurro, anche il crest dell’Inter viene reinterpretato in versione monogramma su una maglia gara. Le lettere “I” e “M” superano la tradizionale cornice circolare e diventano protagoniste del design attraverso un’applicazione in twill e una scala inedita, ispirata alla forza iconica dei simboli nel baseball, dove il logo diventa rappresenta da sempre un elemento di riconoscibilità e appartenenza.