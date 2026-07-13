Gasperini e il mercato della Roma: «Speravo bastasse la Champions, ma dobbiamo ripianare il bilancio»

Dopo aver centrato il ritorno in Champions League, la Roma ha aperto ufficialmente la stagione 2026/27 con l’inizio del ritiro estivo, nonostante siano ancora pochi i calciatori a disposizione di Gian Piero Gasperini fra i Mondiali statunitensi e un mercato in entrata che deve ancora decollare. Anche perché le risorse per gli acquisti (seppur con alcune eccezioni) sono poche in tutta la Serie A, come raccontato da Calcio e Finanza nell’editoriale dello scorso weekend.

Proprio in vista della finestra estiva di calciomercato, il tecnico giallorosso è intervenuto a Radio Rai, nel corso della trasmissione Radio Anch’io lo Sport: «I Friedkin arriveranno nelle prossime ore, sarà fondamentale la loro presenza. Il mercato è fatto di velocità e risposte immediate – ha esordito Gasperini –. Come è successo a gennaio, la loro presenza è sicuramente determinante. Ci auguriamo di rinforzare questa squadra e dare risposte all’entusiasmo di una città che in poche ore ha fatto tantissimi abbonamenti. Il rinnovo Dybala? Ci siamo goduti un po’ l’estate, ma credo che da oggi pomeriggio saranno i blocchi di partenza e ci saranno delle lavorazioni importanti».