Marotta fissa gli obiettivi dell'Inter: «Vogliamo vincere con un modello sostenibile»

« Per noi è motivo di privilegio iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, avendo vinto lo Scudetto e la Coppa Italia. Questo è un motivo che ci inorgoglisce molto. Due vittorie sofferte, ottenute grazie alla cultura del lavoro, che è molto forte in questo club, al senso di appartenenza, che ha avuto un ruolo importante, alla capacità del mister e dei giocatori, con il supporto della società. Colgo l’occasione innanzitutto per ringraziare tutti per questo traguardo e per il lavoro che continuano a garantire. Cito, come esempio per tutti, chiaramente, Dario Baccin, Piero Ausilio, Javier Zanetti, lo staff medico di Piero Volpi e tutti i collaboratori che quotidianamente supportano l’attività della squadra », ha esordito Marotta.

Il presidente e amministratore delegato dell’ Inter Giuseppe Marotta è intervenuto questa mattina in conferenza stampa per presentare la nuova stagione nerazzurra. Marotta è ripartito dai successi del 2025/26 – il 21° Scudetto e la decima Coppa Italia della storia – per mettere sul tavolo gli obiettivi del 2026/27.

Marotta ha sottolineato che «oggi ci ripresentiamo tutti azzerati e quindi abbiamo giustamente degli obiettivi. Quali sono gli obiettivi che ci siamo prefissi? Siamo l’unica squadra italiana che partecipa a quattro competizioni: Champions League, Supercoppa, campionato e Coppa Italia. Sono tutti obiettivi di grande prestigio. Chiaramente dobbiamo performare molto meglio in Champions League. È la competizione più importante al mondo. Lo scorso anno siamo usciti con il Bodo, nel rispetto di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport. La Champions League è una competizione che ci porta a confrontarci con delle corazzate, anche in termini di investimenti profusi dai club europei. Noi partecipiamo sapendo di dover affrontare tante difficoltà, ma lo facciamo chiaramente con la forza e la cultura del lavoro che ci hanno sempre contraddistinto».

Secondo il numero uno dell’Inter, «fortunatamente nello sport la legge secondo cui chi più spende vince non esiste. Esiste invece la capacità di sostituire anche il denaro con un modello vincente, costituito dalla continuità tecnica, dal valore dei giocatori e da tutto quell’insieme di situazioni che vi ho elencato poco fa», ha spiegato.

«Per quanto riguarda lo Scudetto, chiaramente siamo campioni in carica e allora qui si apre un po’ uno spiraglio: nel campionato italiano, dal 2020 a oggi, nessuna squadra è riuscita a vincere due Scudetti consecutivamente. Questo, per esempio, è un obiettivo, perché nella storia dei grandi club ci si ricorda proprio quando le vittorie sono importanti. Immaginare di poter rivincere lo Scudetto sarebbe sicuramente un traguardo storico. Io credo che, per me che sono un uomo di sport da tantissimi anni, abbiamo un nemico interno, che viene definito “sindrome della vittoria”. La vittoria spesso porta appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnica, tattica o di giocatori. Direi che è una questione culturale: non sentirsi appagati», è stato il monito di Marotta.

Marotta ha dedicato un passaggio del suo discorso a Oaktree. Secondo il presidente la vittoria deve arrivare «attraverso una filosofia che, in realtà, è anche un modo di vincere: vincere attraverso un modello sostenibile. È quello che noi cerchiamo di fare. Siamo in un calcio nel quale spesso le società spariscono e colgo l’occasione anche per dire che la nostra proprietà è arrivata in un momento in cui il club era in difficoltà. Ci è stata al fianco, siamo riusciti a uscire dal settlement agreement, che è un risultato importante. Oggi siamo in una situazione molto solida grazie a loro, che non solo hanno profuso investimenti nell’ambito della gestione ordinaria, ma hanno accolto le nostre esigenze di ampliare ulteriormente le strutture che servono all’attività sportiva. Come avete visto, sono in corso lavori e saranno fatti investimenti per ulteriori 100 milioni. Questo è motivo di grande soddisfazione».

«La loro presenza è sempre silenziosa, ma tutte le decisioni sono state condivise. Noi abbiamo potuto agire in un contesto e in un modello di riferimento che rappresenta sicuramente un modello da seguire. Quindi questo bisogna riconoscerlo», ha aggiunto Marotta parlando della proprietà americana.