Niente idoneità sportiva: salta il trasferimento di Khalaili all'Inter

Niente da fare. Il Coni non rilascerà l’idoneità sportiva ad Anan Khalaili, il laterale per il quale l’Inter aveva trovato un accordo con l’Union Saint-Gilloise per il trasferimento. Il calciatore avrebbe dovuto sostituire Denzel Dumfries nello scacchiere tattico di Cristian Chivu, ma secondo quanto annunciato dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, gli ulteriori accertamenti a cui si è sottoposto il giocatore hanno dato esito negativo.

In Italia i protocolli per ricevere l’idoneità sono particolarmente rigorosi soprattutto rispetto ad altre federazioni estere e hanno l’obiettivo di tutelare nel miglior modo possibile la salute degli atleti: basti pensare ai casi di Eriksen e Bove che non possono ricevere l’idoneità sportiva in Italia ma giocano regolarmente all’estero. Entrambi hanno avuto problemi di natura cardiaca e hanno dovuto lasciare la Serie A.