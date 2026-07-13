La prima maglia 2026/27 del Napoli ha già stabilito un record ancora prima di fare il suo esordio in amichevole. Come annunciato da Calicantus, partner e-commerce ufficiale del club, la prima divisa del club azzurro per questa stagione ha già registrato il record di vendite online in tutto il mondo.
La vendita ufficiale della nuova divisa da gioco è stata aperta il 6 luglio presso lo store ufficiale online del Napoli e dal giorno successivo nei punti vendita autorizzati. Il tutto spinto anche dalla prossima celebrazione, fissata per il 1° agosto, dei 100 anni del Napoli.
Il lancio della maglia Napoli 2026/27 è avvenuto attraverso una strategia di distribuzione omnicanale radicalmente potenziata, con una priorità strategica assoluta riservata al Canale Digitale Ufficiale della società azzurra. L’intera infrastruttura tecnologica e la gestione delle vendite online del merchandising azzurro sono affidate all’azienda veneta Calicantus. Le vendite e-commerce per il Napoli hanno registrato un +72% rispetto alla scorsa stagione, con un margine migliorato del 34%.
«Siamo fieri di affiancare il SSC Napoli in un momento epocale come il suo Centenario. Gestire il lancio e le vendite online delle maglie è una sfida tecnologica e logistica straordinaria, soprattutto in un mercato ad alta intensità emotiva come quello del merchandising sportivo – ha commentato Valentino Bergamo, CEO di Calicantus –. Per questo evento abbiamo implementato soluzioni infrastrutturali avanzate, capaci di reggere picchi di traffico globali massivi e di garantire un customer journey fluido, sicuro e localizzato. La nostra missione è trasformare la straordinaria passione azzurra in un’esperienza digitale d’acquisto impeccabile, ovunque si trovi il tifoso».
L’operazione commerciale del Napoli si muove all’interno di un trend strategico analizzato di recente da Casaleggio Associati (2026): lo sport è diventato il 2° settore assoluto per internazionalizzazione, posizionandosi subito dopo la moda, con una media del 17,7% di traffico estero registrato sulle piattaforme digitali. In questo scenario, il Napoli si posiziona al top dell’eccellenza italiana, registrando un eccezionale 42% di traffico proveniente dall’estero, in particolare: Regno Unito (+72.5%); Giappone (+40.5%); Francia (+38.5%); Stati Uniti (+33%) e Germania (+31%).
Il presidio di un canale proprietario forte e indipendente da parte del Napoli diventa un asset fondamentale per mantenere una relazione diretta con la propria fan base senza intermediari. Le nuove maglie rappresenteranno quindi il punto d’incontro perfetto tra la tradizione identitaria del club e l’efficienza globale dell’e-commerce moderno.