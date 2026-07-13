La vendita ufficiale della nuova divisa da gioco è stata aperta il 6 luglio presso lo store ufficiale online del Napoli e dal giorno successivo nei punti vendita autorizzati. Il tutto spinto anche dalla prossima celebrazione, fissata per il 1° agosto, dei 100 anni del Napoli .

La prima maglia 2026/27 del Napoli ha già stabilito un record ancora prima di fare il suo esordio in amichevole. Come annunciato da Calicantus , partner e-commerce ufficiale del club, la prima divisa del club azzurro per questa stagione ha già registrato il record di vendite online in tutto il mondo.

Il lancio della maglia Napoli 2026/27 è avvenuto attraverso una strategia di distribuzione omnicanale radicalmente potenziata, con una priorità strategica assoluta riservata al Canale Digitale Ufficiale della società azzurra. L’intera infrastruttura tecnologica e la gestione delle vendite online del merchandising azzurro sono affidate all’azienda veneta Calicantus. Le vendite e-commerce per il Napoli hanno registrato un +72% rispetto alla scorsa stagione, con un margine migliorato del 34%.

«Siamo fieri di affiancare il SSC Napoli in un momento epocale come il suo Centenario. Gestire il lancio e le vendite online delle maglie è una sfida tecnologica e logistica straordinaria, soprattutto in un mercato ad alta intensità emotiva come quello del merchandising sportivo – ha commentato Valentino Bergamo, CEO di Calicantus –. Per questo evento abbiamo implementato soluzioni infrastrutturali avanzate, capaci di reggere picchi di traffico globali massivi e di garantire un customer journey fluido, sicuro e localizzato. La nostra missione è trasformare la straordinaria passione azzurra in un’esperienza digitale d’acquisto impeccabile, ovunque si trovi il tifoso».