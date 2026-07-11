La Juventus rinnova con Cygames come retrosponsor: le cifre dell'accordo

La collaborazione tra le parti è iniziata nel 2017 e si avvicina così al traguardo delle dieci stagioni consecutive , diventando una delle partnership commerciali più longeve nella storia della Juventus. Nel corso degli anni, il rapporto tra il club e Cygames si è consolidato attorno a una visione comune legata all’innovazione, alla creatività e allo sviluppo internazionale dei rispettivi brand. Il rinnovo arriva inoltre in una fase di profonda trasformazione dei settori dello sport, dell’intrattenimento e dei media digitali.

Juventus e Cygames proseguiranno insieme fino al 2027. Il club bianconero ha annunciato il rinnovo della partnership con il colosso giapponese dell’intrattenimento, il cui logo continuerà a comparire sul retro della maglia della prima squadra bianconera anche nella nuova stagione sportiva. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il corrispettivo per l’intesa è stato rivisto leggermente al rialzo arrivando a quota 4 milioni di euro per la stagione 2026/27.

Cygames rappresenta una delle principali realtà giapponesi nel settore dell’entertainment e ha sviluppato nel tempo una presenza globale attraverso videogiochi, animazione, manga e contenuti digitali. La capacità dell’azienda di costruire community attorno ai propri prodotti e di sviluppare nuove forme di coinvolgimento del pubblico ha rappresentato uno degli elementi centrali della collaborazione con Juventus.

Guardando al futuro, la partnership continuerà a fare leva sulla piattaforma internazionale del club, sul suo ecosistema digitale e sul Juventus Creator Lab. L’obiettivo sarà quello di sviluppare nuove forme di storytelling e contenuti capaci di rafforzare il rapporto con i tifosi. «Siamo lieti e profondamente grati per la fiducia che Cygames ha continuato a riporre in Juventus e per il supporto dimostrato nel corso della nostra collaborazione», ha dichiarato Peter Silverstone, Chief Business Officer del club bianconero.

Silverstone ha sottolineato anche il valore della piattaforma digitale juventina: «Siamo entusiasti di continuare a creare valore e nuove opportunità di engagement per Cygames in tutto il mondo, grazie al nostro ecosistema digitale globale di quasi 200 milioni di follower, il 40% dei quali ha meno di 24 anni, e allo Juventus Creator Lab».

«Partnership di questa durata sono rare, si costruiscono sulla fiducia, su ambizioni condivise e sulla volontà di crescere insieme. Siamo orgogliosi che Cygames abbia scelto di proseguire questo percorso con Juventus e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme negli anni a venire», ha concluso il dirigente bianconero.