L'eredità di Milano-Cortina 2026: il Veneto accantona 150 milioni per rischio deficit

A cinque mesi dalla conclusione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, resta ancora da definire l’impatto finale sui conti degli enti coinvolti nell’organizzazione dell’evento. Il rischio deficit stimato legato alle operazioni del Comitato Organizzatore ammonta ancora a quasi 398 milioni di euro, mentre la Regione Veneto – secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano – ha previsto accantonamenti complessivi per oltre 150 milioni.

È quanto emerge dal rendiconto generale della Regione Veneto per l’esercizio finanziario 2025, attualmente all’esame delle commissioni regionali. Il documento aggiorna il quadro dei rischi finanziari collegati ai Giochi e prevede oltre 150 milioni di risorse accantonate tra possibile deficit e garanzie concesse per Milano Cortina. Nel dettaglio, l’analisi del rischio sulle attività del Comitato Organizzatore ha individuato una possibile esposizione pari a 397,9 milioni di euro. Sulla base degli accordi di ripartizione delle spese, la quota potenzialmente a carico del Veneto è stata calcolata in circa 99,5 milioni.