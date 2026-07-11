Da ex giocatori a uomini delle istituzioni: oggi gli Stati Generali della Lazio

Si terranno oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17 al Teatro Manzoni di Roma, gli Stati Generali della Lazio, appuntamento nato sull’onda della mobilitazione del mondo biancoceleste e destinato a riunire diverse anime della comunità laziale. L’evento vedrà la partecipazione di ex giocatori che hanno scritto pagine importanti della storia del club, eredi di alcune delle grandi bandiere biancocelesti, voci storiche dell’ambiente laziale e personalità provenienti dal mondo delle istituzioni, del giornalismo, della cultura e della società civile.

Al centro dell’iniziativa ci sarà un confronto sul passato, sul presente e sul futuro della Lazio, con diversi interventi e testimonianze che accompagneranno il pomeriggio. Il programma prevede anche la proiezione di filmati e immagini dedicate alla storia del club, oltre a videomessaggi di personaggi che hanno voluto manifestare la propria vicinanza all’iniziativa.