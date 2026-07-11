Da ex giocatori a uomini delle istituzioni: oggi gli Stati Generali della Lazio

Si terranno oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17 al Teatro Manzoni di Roma, gli Stati Generali della Lazio, appuntamento nato sull’onda della mobilitazione del mondo biancoceleste e destinato a riunire diverse anime della comunità laziale. L’evento vedrà la partecipazione di ex giocatori che hanno scritto pagine importanti della storia del club, eredi di alcune delle grandi bandiere biancocelesti, voci storiche dell’ambiente laziale e personalità provenienti dal mondo delle istituzioni, del giornalismo, della cultura e della società civile.
Al centro dell’iniziativa ci sarà un confronto sul passato, sul presente e sul futuro della Lazio, con diversi interventi e testimonianze che accompagneranno il pomeriggio. Il programma prevede anche la proiezione di filmati e immagini dedicate alla storia del club, oltre a videomessaggi di personaggi che hanno voluto manifestare la propria vicinanza all’iniziativa.
Gli Stati Generali arrivano a pochi giorni dalla manifestazione che ha portato circa 30mila tifosi laziali per le strade di Roma e nel solco della petizione che ha raccolto quasi 50mila firme. Un percorso di mobilitazione che oggi si sposterà dalla piazza al Teatro Manzoni, con l’obiettivo di tradurre le istanze emerse nelle ultime settimane in un momento di confronto e proposta.
L’appuntamento si svolgerà nello stesso pomeriggio scelto dalla Lazio per la presentazione ufficiale del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Il tecnico – come annunciato ieri dal club – parlerà a Formello dopo le ore 16, in contemporanea di fatto con l’avvicinamento e l’avvio degli Stati Generali al Teatro Manzoni. Una concomitanza che aggiunge un ulteriore elemento a una giornata particolarmente intensa per il mondo biancoceleste.
A chiudere l’appuntamento sarà l’approvazione del cosiddetto Manifesto della Lazialità, un documento pensato per raccogliere valori, aspirazioni e richieste della comunità biancoceleste. Il testo riprenderà anche alcuni dei temi contenuti nelle dieci domande poste da Il Tempo al presidente della Lazio Claudio Lotito sul presente e sul futuro della Lazio.
L’iniziativa punta così a costruire un racconto trasversale della storia biancoceleste, attraverso parole, volti e testimonianze legate ai 126 anni del club, provando al tempo stesso ad aprire una riflessione sulle prospettive future della società e sul rapporto con il proprio popolo.