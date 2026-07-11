Atelli (presidente Commissione conti): «Seguiamo il lavoro del Governo sul DL sport e grandi eventi»

La Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche guarda con attenzione all’iter parlamentare del decreto sport e grandi eventi. A intervenire sul tema è stato il presidente dell’organismo, Massimiliano Atelli, in vista della conversione del decreto-legge numero 108 del 2026.

«Seguiamo con massimo rispetto il lavoro che Governo e Parlamento si accingono a fare nei prossimi giorni ai fini della conversione del decreto-legge n. 108. Non possiamo peraltro non registrare l’attenzione che gli emendamenti presentati attestano nei confronti del lavoro della Commissione, atteso che non solo dalla maggioranza ma anche dalle forze di opposizione viene la proposta di ampliare le sue funzioni in più direzioni», ha spiegato Atelli.