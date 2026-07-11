I Mondiali 2026 sono entrati nella loro fase conclusiva, con i quarti di finale che metteranno di fronte le otto squadre rimaste in gioco per giocarsi il titolo. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Le sfide dei quarti di finale hanno preso il via con il match tra Francia e Marocco, che ha decretato la prima semifinalista della competizione. La seconda è stata definita nella serata di ieri, quando la Spagna ha avuto la meglio sul Belgio per 2-1 nei minuti finali dell’incontro: ora troverà proprio i transalpini sulla sua strada. Stasera toccherà a Norvegia e Inghilterra, mentre questo turno sarà chiuso da Argentina e Svizzera.