Il Domani: Kyriakou valuta già di vendere il quotidiano Repubblica

E in questa incertezza, come riporta Il Domani, starebbe maturando con crescente convinzione la volontà di Kyriakou di cedere Repubblica . Non è un mistero che l’acquisizione di Gedi in toto è stata propiziata soprattutto per aggiudicarsi quello che viene ritenuto veramente un business florido: le radio che il gruppo editoriale controlla.

A parziale conferma che Repubblica non sia al centro dei piani di Antenna è la mancanza di un piano di rilancio definito per il quotidiano, una delle ragioni per le quali Orfeo ha poi deciso di dimettersi e accettare così la direzione del Quotidiano Nazionale, recentemente passato sotto il controllo di Leonardo Maria Del Vecchio e della sua LMDV Media. Anzi, come riporta Il Domani, sono previsti per Repubblica tagli e prepensionamenti, nonostante Gedi abbia parlato di «un piano di investimenti e crescita».

L’addio di Orfeo ha scatenato come prima reazione la dichiarazione di uno stato di agitazione da parte della redazione, che rimane in attesa di capire l’evoluzione degli eventi. Gedi ha pubblicato una nota di rito: «Prendiamo atto della decisione di Mario Orfeo e desideriamo ringraziarlo per il lavoro svolto. La storia di Repubblica continua». Ma nei piani di Kyriakou, il quotidiano è destinato a staccarsi dagli asset che Antenna reputa redditizi, radio in particolare, procedendo in una sorta di gestione a doppio binario. Da un lato la “good company”, composta dalle radio e dal nascente canale televisivo all news, per cui l’obiettivo è quello di portare Enrico Mentana alla direzione.

Dall’altra parte, sempre secondo Il Domani, ci sarebbe la tentazione di formare una sorta di “bad company”, una parte su cui puntare di meno, come la carta con Repubblica capofila. Il giornale continua a perdere: attualmente ha debiti in pancia pregressi per circa 120 milioni di euro. Le previsioni sono di una perdita di altri 30 milioni per l’anno in corso. A fine 2026, insomma, sul groppone ci sarebbero 150-160 milioni da caricarsi, a fronte di circa 200 milioni di fatturato annuo.