La mossa dei De Laurentiis: rinunciare ai crediti per rimettere in ordine i conti del Bari

Una ricapitalizzazione che è già stata decisa, anche per scongiurare quasi certamente la dichiarazione di insolvenza portata avanti dalla Procura. E qui entrano in gioco i crediti della Filmauro con i De Laurentiis che sarebbero pronti a rinunciarvi, sotto forma di anticipo soci , facendo così risollverare i conti del Bari per una cifra intorno ai 7 milioni . Per fare ciò basterebbe una semplice dichiarazione del rappresentante legale. Inoltre, da parte del club si sottolinea come, allo stato attuale, non ci siano debiti scaduti e quindi non è possibile ipotizzare uno stato di insolvenza irreversibile.

Intanto continuano le indagini della Guardia di Finanza in seguito alla documentazione acquisita durante le perquisizioni nelle sedi di Bari, Napoli e Filmauro. La partita si gioca soprattutto sulla perizia che ha attestato il valore del portiere Elia Caprile. L’estremo difensore è stato venduto da Bari al Napoli per 2,2 milioni, con il club pugliese che ha però incassato circa 1,7 milioni dopo la quota spettante al Leeds come da accordi fra i due club. Dopo un anno di prestito all’Empoli, Caprile fu ceduto dal Napoli al Cagliari per quasi 8 milioni. Secondo la tesi della Procura questa operazione ha creato un danno economico al Bari, ritenendo il prezzo iniziale «non congruamente remunerativo rispetto al valore effettivo dell’asset». Infine, la prossima settimana i consulenti tecnici della Procura esamineranno la documentazione acquisita dalla Finanza. E in base a ciò, non si può escludere che finiscano nel mirino anche altre operazioni di mercato fra Bari e Napoli.