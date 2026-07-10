Dopo le ATP Finals Mediaset punta ai Mondiali 2030. Berlusconi: «Sarebbe un sogno»

L’impegno di Mediaset per lo sport non prevede pause, come confermato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi , amministratore delegato della controllante MFE durante la presentazione dei palinsesti per la nuova stagione televisiva. «Le ATP Finals sono un grande colpo di luce, siamo felicissimi. L’Italia del tennis sta vivendo un momento magico e questo sport ha un seguito enorme di praticanti e sponsor attentissimi. Costruiremo attorno alle Finals la programmazione di Italia 1 e magari la finale andrà su Canale 5 . Questo è solo un primo passo, faremo di tutto per farne altri».

Sui canali Mediaset anche nella prossima stagione ci sarà spazio per lo sport. La televisione di Cologno Monzese, infatti, trasmetterà ancora una volta la Supercoppa italiana e la Coppa Italia , a cui si aggiungono da quest’anno le ATP Finals , il torneo di tennis che mette di fronte i migliori tennisti dell’anno fra cui ci sarà sicuramente Jannik Sinner , numero uno del ranking e che ha già strappato il pass per l’evento di Torino che chiude la stagione.

Ma se da una parte c’è Wimbledon, da quasi un mese stanno andando in scena Oltreoceano i Mondiali. «Visti i nostri ascolti, per fortuna non li abbiamo presi – commentato Berlusconi –. Senza l’Italia è difficile e con partite alle 2 o alle 3 di notte è complicato tenere sveglio il pubblico. Se ci fossero stati gli azzurri ci avremmo provato». E poi l’Ad di MFE rivela: «Il sogno per il 2030, con i Mondiali in Spagna, Portogallo e Marocco, sarebbe prenderli per tutti i Paesi in cui trasmettiamo, ma i diritti costeranno troppo».

Infine una battuta su Coppa Italia e Supercoppa che saranno ancora su Mediaset come le ultime stagioni: «Ci danno grandissime soddisfazioni. Il pallone ci piace moltissimo, l’importante è che i conti tornino». E poi su Milan e Monza: «L’amore per i rossoneri è più tiepido, li seguo molto meno rispetto al passato. Siamo usciti nel migliore dei modi dal Monza lasciando il club subito in Serie A. Mio padre da lassù starà sorridendo».