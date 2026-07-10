I Mondiali 2026 sono entrati nella loro fase conclusiva, con i quarti di finale che metteranno di fronte le otto squadre rimaste in gioco per giocarsi il titolo. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.
Le sfide dei quarti di finale hanno preso il via con il match tra Francia e Marocco, che ha decretato la prima semifinalista della competizione. Gli uomini di Didier Deschamps hanno avuto la meglio per 2-0 e ora attendono la vincente della sfida tra Spagna e Belgio, che giocheranno domani. Poi toccherà a Norvegia e Inghilterra, mentre questo turno sarà chiuso da Argentina e Svizzera.
Tabellone Mondiali 2026 – I gironi del torneo
Di seguito, la situazione definitiva dei gironi della Coppa del Mondo, con tutte le squadre che sono avanzate al turno successivo:
- Gruppo A: Messico 9, Sudafrica 4, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1
- Gruppo B: Svizzera 7, Canada 4, Bosnia 4, Qatar 1
- Gruppo C: Brasile 7, Marocco 7, Scozia 3, Haiti 0
- Gruppo D: Stati Uniti 6, Australia 4, Paraguay 4, Turchia 4
- Gruppo E: Germania 6, Costa d’Avorio 6, Ecuador 4, Curaçao 1
- Gruppo F: Olanda 7, Giappone 5, Svezia 4, Tunisia 0
- Gruppo G: Belgio 5, Egitto 5, Iran 3, Nuova Zelanda 1
- Gruppo H: Spagna 7, Capo Verde 3, Uruguay 2, Arabia Saudita 2
- Gruppo I: Francia 9, Norvegia 6, Senegal 3, Iraq 0
- Gruppo J: Argentina 9, Austria 4, Algeria 4, Giordania 0
- Gruppo K: Colombia 7, Portogallo 5, Repubblica Democratica del Congo 4, Uzbekistan 0
- Gruppo L: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0
Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si sono qualificate per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della terza giornata della fase a gironi, questa era la situazione definitiva per la classifica delle migliori terze (in rosso le squadre qualificate):
- Congo 4 punti – 4 gol fatti e 3 subiti
- Svezia 4 punti – 7 gol fatti e 7 subiti
- Ghana 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti
- Ecuador 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti
- Bosnia 4 punti – 5 gol fatti e 6 subiti
- Algeria 4 punti – 5 gol fatti e 7 subiti
- Paraguay 4 punti – 2 gol fatti e 4 subiti
- Senegal 3 punti – 8 gol fatti e 6 subiti
- Iran 3 punti – 3 gol fatti e 3 subiti
- Corea del Sud 3 punti – 2 gol fatti e 3 subiti
- Scozia 3 punti – 1 gol fatto e 4 subiti
- Uruguay 2 punti – 3 gol fatti e 4 subiti
Tabellone Mondiali 2026 – Il quadro della fase ad eliminazione diretta
Via via che si sono disputate le partite, anche la fase a eliminazione diretta ha preso forma. Il tabellone finale mostra già incroci molto interessanti ai quarti di finale. Nei prossimi giorni scopriremo quali quattro squadre si daranno battaglia per conquistare l’ultimo atto della competizione.
Tabellone Mondiali 2026 – Le date della fase ad eliminazione diretta
Questo invece il calendario Mondiali 2026 con gli orari italiani per la fase ad eliminazione diretta:
Sedicesimi di finale
- Sudafrica–Canada 0-1 (partita 73)
- Brasile–Giappone 2-1 (partita 76)
- Germania–Paraguay 1-1 (3-4 d.c.r.) (partita 74)
- Olanda–Marocco 1-1 (2-3 d.c.r.) (partita 75)
- Costa d’Avorio–Norvegia 2-1 (partita 78)
- Francia-Svezia 3-0 (partita 77)
- Messico–Ecuador 2-0 (partita 79)
- Inghilterra-RD Congo 2-1 (partita 80)
- Belgio–Senegal 3-2 (d.t.s.) (partita 82)
- Stati Uniti–Bosnia 2-0 (partita 81)
- Spagna–Austria 3-0 (partita 84)
- Portogallo-Croazia 2-1 (partita 83)
- Svizzera–Algeria 2-0 (partita 85)
- Australia–Egitto 1-1 (2-4 d.c.r.) (partita 88)
- Argentina–Capo Verde 3-2 (d.t.s.) (partita 86)
- Colombia-Ghana 1-0 (partita 87)
Ottavi di finale
- Canada–Marocco 0-3 (partita 90)
- Paraguay–Francia 0-1 (partita 89)
- Brasile–Norvegia 1-2 (partita 91)
- Messico-Inghilterra 2-3 (partita 92)
- Portogallo–Spagna 0-1 (partita 93)
- Stati Uniti-Belgio 1-4 (partita 94)
- Argentina-Egitto 3-2 (partita 95)
- Svizzera–Colombia 0-0 (4-3 d.c.r.) (partita 96)
Quarti di finale
- Francia–Marocco 2-0 (partita 97)
- Spagna-Belgio, venerdì 10 luglio (ore 21) – Los Angeles Stadium (partita 98)
- Norvegia–Inghilterra, sabato 11 luglio (ore 23) – Miami Stadium (partita 99)
- Argentina–Svizzera, domenica 12 luglio (ore 3) – Kansas City Stadium (partita 100)
Semifinali
- Francia-Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21) – Dallas Stadium (partita 101)
- Vincente partita 99-Vincente partita 100, mercoledì 15 luglio (ore 21) – Atlanta Stadium (partita 102)
Finale
- Finale terzo posto, sabato 18 luglio (ore 23) – Miami Stadium
- Finale, domenica 19 luglio (ore 21) – New York New Jersey Stadium