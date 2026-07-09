Juventus, decise le date di CdA e assemblea dei soci per il bilancio 2026

La Juventus ha annunciato le date della riunione del CdA e dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2026. Un esercizio che ha visto i bianconeri partecipare alla UEFA Champions League, ma fallire l’obiettivo minimo del quarto posto in campionato. Un traguardo mancato che avrà inevitabilmente effetto sui ricavi della stagione appena cominciata.
In particolare, i conti legati all’esercizio che si è chiuso lo scorso 30 giugno saranno approvati dal CdA tra il 24 e il 30 settembre 2026, mentre l’assemblea degli azionisti andrà in scena tra il 2 e il 6 novembre del 2026. La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 2026 è invece calendarizzata per un giorno tra il 22 e il 26 febbraio del 2026.
Juventus data bilancio 2026 – Il primo semestre e le previsioni
Tornando ai conti della stagione, l’ultimo dato ufficiale racconta che la Juventus ha chiuso il primo semestre in rosso di 2,5 milioni di euro. Il primo semestre dell’esercizio 2025/26 si è concluso in peggioramento di 19,4 milioni rispetto all’utile di 16,9 milioni relativo al primo semestre dell’esercizio precedente, spinto dal ritorno dei bianconeri nella UEFA Champions League.
Dal rosso di 2,5 milioni dei primi sei mesi, la Juventus – secondo le stime di Calcio e Finanza – dovrebbe chiudere l’esercizio con perdite per circa 63 milioni di euro. Il valore della produzione dovrebbe scendere a 470 milioni di euro, un calo che dovrebbe essere solo parzialmente compensato da una riduzione dei costi a quota 510 milioni di euro.