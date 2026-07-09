Juventus, decise le date di CdA e assemblea dei soci per il bilancio 2026

La Juventus ha annunciato le date della riunione del CdA e dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2026. Un esercizio che ha visto i bianconeri partecipare alla UEFA Champions League, ma fallire l’obiettivo minimo del quarto posto in campionato. Un traguardo mancato che avrà inevitabilmente effetto sui ricavi della stagione appena cominciata.

In particolare, i conti legati all’esercizio che si è chiuso lo scorso 30 giugno saranno approvati dal CdA tra il 24 e il 30 settembre 2026, mentre l’assemblea degli azionisti andrà in scena tra il 2 e il 6 novembre del 2026. La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 2026 è invece calendarizzata per un giorno tra il 22 e il 26 febbraio del 2026.