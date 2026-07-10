L'ex Inter Francesco Toldo blocca un ladro di biciclette in centro a Milano

Sventato furto e ladro di biciclette bloccato a Milano grazie all’intervento di Francesco Toldo. Ieri sera, poco prima delle 20.00, l’ex numero uno, attuale responsabile del progetto Inter Legends, stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel centro di Milano, quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all’inseguimento di un coetaneo in bicicletta. Toldo lo ha fermato chiedendogli conto di cosa stesse accadendo. La risposta del giovane è stata lapidaria: «Mi ha rubato la bici».

Tanto è bastato per far intervenire l’ex portiere che, in divisa da volontario della protezione civile, si è lanciato all’inseguimento del ladro di biciclette. Raggiunto il giovane all’altezza di corso Vittorio Emanuele II, lo ha disarcionato dalla bicicletta, poi subito restituita al derubato, tra gli applausi dei passanti.