Da Alvarez ad Adeyemi, il Barcellona chiede un prestito da 210 milioni per finanziare il mercato

La nuova linea di debito – che ha portato l’agenza Morningstar ad abbassare da positivo a stabile l’outlook sul rating – servirà al Barça per muoversi con maggiori garanzie nella sessione di mercato , in un momento in cui il club deve fare i conti con una situazione finanziaria ancora delicata. Alla base della scelta ci sarebbero anche i ritardi nei lavori di riqualificazione del Camp Nou, che impediscono alla società di sfruttare lo stadio rinnovato secondo le previsioni iniziali.

Il Barcellona si prepara a chiedere un nuovo finanziamento da 210 milioni di euro per affrontare il mercato estivo e rafforzare la propria posizione di liquidità. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il club catalano avrebbe avviato un’operazione denominata Senior Media Notes , cioè un prestito garantito dai ricavi derivanti dai diritti televisivi delle prossime stagioni.

Il mancato pieno utilizzo dell’impianto ha creato tensioni di tesoreria, cioè pressioni sulla liquidità disponibile per la gestione ordinaria e per le operazioni dei prossimi mesi. Da qui la necessità di reperire nuove risorse, anche in vista di una stagione in cui il Barcellona prevede di trovarsi nuovamente oltre i parametri del Fair Play finanziario spagnolo, con possibili limitazioni nell’iscrizione dei calciatori.

Il prestito dovrebbe quindi avere una doppia funzione: da un lato sostenere le esigenze immediate del club, dall’altro consentire alla dirigenza di Deco e all’allenatore Hansi Flick di continuare a lavorare sul rafforzamento della rosa. Il Barça, infatti, resta attivo sul mercato e avrebbe già raggiunto un accordo con Karim Adeyemi, attaccante tedesco del Borussia Dortmund.

L’intesa con il giocatore sarebbe già stata trovata, mentre resta da definire l’accordo con il Dortmund, proprietario del cartellino. Il contratto di Adeyemi con il club tedesco scade nel giugno 2027 e il Borussia sarebbe disposto a valutare positivamente un’offerta intorno ai 30 milioni di euro, per evitare il rischio di perderlo a parametro zero alla scadenza.

L’eventuale arrivo di Adeyemi non sarebbe però collegato al dossier Julián Alvarez. L’attaccante argentino resta infatti l’obiettivo principale del Barça, che continuerà a inseguirlo finché ci sarà una possibilità concreta di arrivare al giocatore. Adeyemi rappresenterebbe invece un profilo complementare, più verticale e aggressivo, in linea con l’idea di Flick di costruire un attacco più versatile e capace di adattarsi a diverse situazioni di gioco.