Cardinale a CF: «Al Milan lavoriamo di squadra, ma l'approvazione finale sul mercato è mia»

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha contattato la redazione di Calcio e Finanza per fornire alcune precisazioni in merito a quanto scritto da questa testata relativamente ai poteri di Massimo Calvelli come nuovo amministratore delegato del club rossonero. Poteri che riguardano il perimetro dell’attività del nuovo CEO e che emergono da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza nei giorni scorsi. In particolare, il numero uno del fondo RedBird ha voluto sottolineare – in relazione alle operazioni di acquisto dei calciatori – che «nessuno al Milan ha diritti di approvazione, a qualsiasi soglia, sul mercato dei trasferimenti, a parte me. Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato».

Cardinale ha voluto sottolineare che «nel modo in cui operiamo il mio potere di approvazione è unilaterale. E poi una cosa importante: come ho detto in conferenza stampa (in occasione della presentazione di Ruben Amorim, ndr), facciamo le cose come una squadra».