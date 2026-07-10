Cardinale a CF: «Al Milan lavoriamo di squadra, ma l'approvazione finale sul mercato è mia»

«Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato», ha detto il fondatore di RedBird e proprietario del club rossonero.

Di
Marco Sacchi
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Cardinale poteri mercato
Gerry Cardinale (ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha contattato la redazione di Calcio e Finanza per fornire alcune precisazioni in merito a quanto scritto da questa testata relativamente ai poteri di Massimo Calvelli come nuovo amministratore delegato del club rossonero. Poteri che riguardano il perimetro dell’attività del nuovo CEO e che emergono da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza nei giorni scorsi.  

In particolare, il numero uno del fondo RedBird ha voluto sottolineare – in relazione alle operazioni di acquisto dei calciatori – che «nessuno al Milan ha diritti di approvazione, a qualsiasi soglia, sul mercato dei trasferimenti, a parte me. Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato». 

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Cardinale ha voluto sottolineare che «nel modo in cui operiamo il mio potere di approvazione è unilaterale. E poi una cosa importante: come ho detto in conferenza stampa (in occasione della presentazione di Ruben Amorim, ndr), facciamo le cose come una squadra» 

«Quindi il team continuerà a fare raccomandazioni e lavoriamo come una squadra. Abbiamo molti input dall’allenatore e dal mio team. Ma alla fine, quando arriva il momento di prendere una decisione, la approvo io», ha concluso il proprietario del Milan. 

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