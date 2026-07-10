La FIFA mette in vendita pezzi del campo della finale dei Mondiali: prezzi fino a 3mila dollari

I Mondiali stanno correndo verso l’ultimo atto, in programma domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. E in vista dell’ultima partita di questa edizione della Coppa del Mondo, la FIFA oltre a preparare uno speciale show all’intervallo sta organizzando anche una particolare iniziativa che riguarda proprio il terreno di gioco che ospiterà la finalissima. Il massimo organo del calcio mondiale guidato da Gianni Infantino ha deciso di organizzare la vendita, attraverso il suo sito ufficiale, di piccoli pezzi del terreno di gioco del New York New Jersey Stadium. L’acquisto di alcuni pezzi del manto erboso della finalissima è già possibile nello store ufficiale della FIFA, accompagnato dalla nota ufficiale che spiega come questi, ovviamente, non possano essere spediti ai compratori fino al termine della partita.

Ma a quale prezzo possono essere acquistati singoli pezzi del terreno di gioco della finale dei Mondiali 2026? L’ammontare più basso è fissato a 390 euro con una specifica importante: la vendita è aperta esclusivamente a persone residenti negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito. Chi acquisterà un pezzo del terreno di gioco del New York New Jersey Stadium riceverà un involucro in acrilico che riporterà inciso il logo della Coppa del Mondo 2026, la sede, la data e il risultato finale della partita. Al suo interno ci sarà un pezzo del terreno di gioco. Il tutto accompagnato da una chiavetta USB contenente un filmato di autenticità Come riporta The Athletic, la produzione è stata affidata alla società britannica Keep Stub, che sul proprio sito web offre altre tre versioni, al prezzo rispettivamente di 900, 1.200 e 3.000 dollari. Ognuno dei quattro livelli è limitato a 2.026 esemplari. Questo significa che, se venissero vendute tutte le parti in questione, la FIFA potrebbe contare su oltre 11,2 milioni di dollari di ricavi (pari a 9,8 milioni di euro).