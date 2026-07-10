La FIFA mette in vendita pezzi del campo della finale dei Mondiali: prezzi fino a 3mila dollari

I Mondiali stanno correndo verso l’ultimo atto, in programma domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. E in vista dell’ultima partita di questa edizione della Coppa del Mondo, la FIFA oltre a preparare uno speciale show all’intervallo sta organizzando anche una particolare iniziativa che riguarda proprio il terreno di gioco che ospiterà la finalissima.
Il massimo organo del calcio mondiale guidato da Gianni Infantino ha deciso di organizzare la vendita, attraverso il suo sito ufficiale, di piccoli pezzi del terreno di gioco del New York New Jersey Stadium. L’acquisto di alcuni pezzi del manto erboso della finalissima è già possibile nello store ufficiale della FIFA, accompagnato dalla nota ufficiale che spiega come questi, ovviamente, non possano essere spediti ai compratori fino al termine della partita.
Ma a quale prezzo possono essere acquistati singoli pezzi del terreno di gioco della finale dei Mondiali 2026? L’ammontare più basso è fissato a 390 euro con una specifica importante: la vendita è aperta esclusivamente a persone residenti negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito.
Chi acquisterà un pezzo del terreno di gioco del New York New Jersey Stadium riceverà un involucro in acrilico che riporterà inciso il logo della Coppa del Mondo 2026, la sede, la data e il risultato finale della partita. Al suo interno ci sarà un pezzo del terreno di gioco. Il tutto accompagnato da una chiavetta USB contenente un filmato di autenticità
Come riporta The Athletic, la produzione è stata affidata alla società britannica Keep Stub, che sul proprio sito web offre altre tre versioni, al prezzo rispettivamente di 900, 1.200 e 3.000 dollari. Ognuno dei quattro livelli è limitato a 2.026 esemplari. Questo significa che, se venissero vendute tutte le parti in questione, la FIFA potrebbe contare su oltre 11,2 milioni di dollari di ricavi (pari a 9,8 milioni di euro).
In base al prezzo pagato, la confezione e gli oggetti aggiuntivi cambiano, ma non la porzione del terreno di gioco che rimane 6,35 x 6,35 centimetri. Invece, la Hero Edition da 3.000 euro prevede un pezzo del campo da 7,62 x 7,62 centimetri, oltre a un biglietto ricordo in metallo inciso in oro, una mini replica del pallone della finale della Coppa del Mondo e un trofeo della Coppa del Mondo in vetro tagliato a cristallo.
Si tratta di una prima volta assoluta per la FIFA, ma che sta diventando una pratica che attira collezionisti da tutto il mondo. Basti pensare che, come riporta The Athletic, la Boise State University sta vendendo il suo famoso campo da football americano, con manto blu, in pezzi che vanno da 40 dollari per un piccolo campione fino a 25.000 dollari per una lastra più grande, comprensiva di installazione professionale gratuita presso l’abitazione dell’acquirente.
A sua volta, la Major League Baseball vende piccoli barattoli contenenti terra del campo utilizzato per Gara 7 delle World Series 2025 al prezzo di 50 dollari ciascuno. All’inizio di questa settimana, Sotheby’s ha messo all’asta due sezioni di parquet da quattro piedi per otto utilizzate al Madison Square Garden per le Gare 3 e 4 delle Finals NBA. Entrambe sono state vendute per oltre 100.000 dollari.