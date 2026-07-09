Hong Kong si colora di nerazzurro: un tram brandizzato Inter in vista della sfida con il City

Hong Kong si tinge di nerazzurro in vista della sfida tra Inter e Manchester City , in programma sabato 1 agosto durante l’ Hong Kong Football Festival . Per l’occasione, il club di Viale della Liberazione lancia una caratteristica attivazione urbana che accompagnerà tifosi e appassionati verso uno degli appuntamenti più prestigiosi del tour estivo.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del legame tra Inter e Asia, una relazione in

continua crescita fatta di passione e progetti dedicati ai tifosi internazionali. Il tram diventa così un simbolo di connessione tra Milano e la propria fanbase locale, portando l’identità nerazzurra nel cuore di Hong Kong e avvicinando sempre di più il Club ai suoi sostenitori nel mondo.

Con questa attivazione, l’Inter continua a raccontare la propria dimensione globale, trasformando ogni tappa del tour in un’occasione di incontro con i tifosi e di rafforzamento dei valori nerazzurri nel mondo. Dopo la tappa di Hong Kong l’Inter Summer Tour proseguirà in Australia, con i nerazzurri attesi dagli appuntamenti a Perth con Milan e Juventus in programma rispettivamente mercoledì 5 e sabato 8 agosto.