Accordo di esclusiva con un fondo americano: svolta societaria vicina per l'Empoli

L’Empoli si avvicina a una svolta sul fronte societario. In una nota ufficiale pubblicata questo pomeriggio, il club toscano ha comunicato di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a «una rilevante operazione di investimento», come si legge nella nota ufficiale del club toscano.
L’intesa – che riguarderebbe un fondo con sede a New York – segna un passaggio determinante nel percorso avviato dal presidente Fabrizio Corsi, che da circa due anni lavora alla ricerca di un socio disposto a investire nel club. In questo periodo il nome dell’Empoli era stato accostato anche a BlueCo, il consorzio di imprenditori americani proprietario del Chelsea dal 2022, senza però che quella pista si concretizzasse.
Con la sigla dell’esclusiva il quadro cambia sensibilmente. Da questo momento il club dovrà interfacciarsi soltanto con gli investitori newyorkesi, che diventano l’interlocutore principale per il futuro economico della società. Restano invece fuori dai giochi sia l’altro fondo statunitense, con sede a Boston, sia la cordata italiana che aveva mostrato interesse nei mesi scorsi: nessuna delle due realtà è riuscita a presentare un’offerta concreta.
Il futuro dell’Empoli
Non mancano comunque le incognite legate all’esito finale della negoziazione, che potrebbe ancora arenarsi qualora non si trovasse un’intesa su alcuni dettagli. Per questo resta ancora presto per fare previsioni puntuali anche circa i tempi. Le due parti dovranno definire nel dettaglio diversi aspetti dell’operazione. Tra i temi al centro del confronto figurano la quota di capitale che il fondo americano intende rilevare e la relativa valutazione economica, oltre alla configurazione del nuovo assetto societario, compreso l’eventuale ruolo che Corsi potrebbe mantenere all’interno del club.
Ciò si ripercuote sui progetti infrastrutturali. Gli investitori statunitensi dovranno infatti confrontarsi con il restyling dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, per il quale restano da definire gli ultimi passaggi burocratici prima della conferenza dei servizi decisoria che porterà al permesso a costruire, e con l’ampliamento del centro sportivo di Monteboro, progetto che ha recentemente ottenuto il via libera dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.