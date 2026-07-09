Inter, definito l’affare Khalaili: l'impatto a bilancio dell’operazione

L’Inter chiude il secondo colpo del mercato estivo. Dopo aver ingaggiato Ivan Provedel dalla Lazio, il club nerazzurro ha individuato il sostituto di Denzel Dumfries che nel frattempo si è accasato al Real Madrid. Dopo aver corteggiato a lungo Marco Palestra – per cui la dirigenza nerazzurra si era spinta ad offrire all’Atalanta un pacchetto complessivo da 50 milioni di euro – che ha accettato la ricca proposta del Chelsea, l’Inter ha ripiegato sull’esterno israeliano classe 2004 per puntellare la batteria di esterni a disposizione di Cristian Chivu.

I nerazzurri hanno superato la concorrenza del Napoli che aveva messo gli occhi sul giocatore, senza però affondare il colpo con l’Union Saint Gilloise, mentre l’Inter si è inserita con decisione soddisfacendo le richieste del club belga con un’offerta da 25 milioni di euro su bonus.