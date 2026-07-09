Inter, definito l’affare Khalaili: l'impatto a bilancio dell’operazione

L’Inter chiude il secondo colpo del mercato estivo. Dopo aver ingaggiato Ivan Provedel dalla Lazio, il club nerazzurro ha individuato il sostituto di Denzel Dumfries che nel frattempo si è accasato al Real Madrid. Dopo aver corteggiato a lungo Marco Palestra – per cui la dirigenza nerazzurra si era spinta ad offrire all’Atalanta un pacchetto complessivo da 50 milioni di euro – che ha accettato la ricca proposta del Chelsea, l’Inter ha ripiegato sull’esterno israeliano classe 2004 per puntellare la batteria di esterni a disposizione di Cristian Chivu.
I nerazzurri hanno superato la concorrenza del Napoli che aveva messo gli occhi sul giocatore, senza però affondare il colpo con l’Union Saint Gilloise, mentre l’Inter si è inserita con decisione soddisfacendo le richieste del club belga con un’offerta da 25 milioni di euro su bonus.
Khalaili Stipendio Inter – L’impatto sul bilancio nerazzurro
L’accordo con il giocatore, che ha spinto fortemente per venire in Italia, è stato trovato rapidamente, con il club che ha messo sul piatto un contratto quinquennale da 1,8 milioni netti che equivalgono a 3,33 milioni lordi. A questa cifra va aggiunto l’ammortamento annuale da 5 milioni di euro che portano l’impatto annuale a bilancio a 8,3 milioni di euro.
Confrontando questo importo con il peso sui conti nerazzurri di Denzel Dumfries, si evidenzia un leggero incremento causato dal cambio di interprete sulla corsia di destra. In termini di ammortamento il terzino olandese infatti gravava sul bilancio per 800mila euro annui, mentre lo stipendio netto ammontava a 4 milioni ovvero 5,2 milioni lordi in quanto Dumfries beneficiava ancora dello sconto fiscale legato al Decreto Crescita. In totale dunque il nativo di Rotterdam impattava per circa 6 milioni di euro sul conto economico del club di Viale della Liberazione, con una differenza poco superiore ai 2 milioni di euro.