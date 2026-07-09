La Serie B pronta alla nuova stagione: il 22 luglio sarà svelato il calendario 2026/27

La Serie B è pronta ad alzare il sipario sulla stagione 2026/27. E lo farà dallo storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, che sarà così la sede della presentazione del calendario della 95edizione del campionato cadetto. Appuntamento quindi fissato per mercoledì 22 luglio alle ore 18.00 per scoprire le 38 giornate della stagione regolare.

Con la scelta del Teatro dei Filarmonici, la Lega Serie B sottolinea ancora una volta la volontà di valorizzare le eccellenze del territorio italiano. Considerato un vero e proprio gioiellino della “Città delle Cento Torri”, il teatro fu costruito tra il 1829 e il 1831 per poi essere inaugurato l’anno successivo. Caratterizzato dalla tipica forma a ferro di cavallo e da una capienza di 280 posti, l’edificio custodisce al suo interno preziosi stucchi ornamentali, decorazioni a cassettoni e le sculture di Giorgio Paci. Ceduto al Comune nel 1994, il teatro è stato restituito al pubblico nel 2018 al termine di un imponente lavoro di restauro.